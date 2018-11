GameStar-PC: Ab ins Raytracing-Erlebnis - Battlefield 5 ist ab sofort bei deinem Gaming-PC mit GeForce RTX dabei.

Den 2. Weltkrieg wie du ihn noch nie gesehen hast.

Die Schlachten von Battlefield 5 kehren zurück zu ihren Ursprüngen: in die Zeit des zweiten Weltkriegs. Dice hat einen mitreißenden und überzeugenden Shooter gebaut. Dabei heben sich die Schauplätze von den klassischen Schlachtfeldern von damals stark ab. So kämpft ihr im hohen Norden in Norwegen oder in den engen Gassen von Rotterdam anstatt in Stalingrad.

Neben zahlreichen spiel-mechanischen Veränderungen wie dem Wiederbelebungs-System kommen auch umfangreiche technische Neuerungen. Die Grafik ist auf dem aktuellten Stand und überzeugt mit atemberaubenden Animationen und Details - Battlefield 5 unterstützt dazu als erstes Spiel weltweit Raytracing.

Der nächste große Patch erweitert Battlefield 5 um den brandneuen Battle Royale Modus »Firestorm«. Damit ziehen EA und Dice den großen Vorbildern »PUBG« und »Fornite« nach. Bis jetzt überzeugt Battlefield 5 auf ganzer Linie. Das weckt große Hoffnung für »Firestorm«

Der leistungsstärkste Gaming-PC aus der Familie der GameStar-PCs bringt die besten Voraussetzungen, Battlefield 5 in voller Pracht erleben zu können. Mit der von Werk aus übertakteten GeForce 2080 TI Dual OC ist die stärkste Gaming-Grafikkarte im ONE GameStar-PC Titan Z verbaut. Die 32 GB Arbeitsspeicher und der Intel Core i7 7800X sorgen als High-End-Hardware für beste Ergebnisse in allen Spielen.

Auf der 1.000 GB SSD von WD könnt ihr all eure Lieblingsspiele bequem speichern und dank der hohen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten auch blitzschnell laden. Wem das noch nicht reicht, der kann auf 4.000 GB HDD zurückgreifen.

Raytracing zum besten Preis - ONE GameStar-Championship Edition

Der limitierte und knallhart kalkulierte Gaming-PC ist ein Preis-Leistungs Kracher. Zu dem ohnehin schon unschlagbaren Angebot gesellt sich jetzt noch Battlefield 5 dazu. GeForce RTX 2070 Dual OC, Intel Core i7 8700K und 16 GB Arbeitsspeicher mit Garantie, Windows 10, SSD und drei Spiele-Blockbustern für nur 1.899€.

Seit 13 Jahren konfigurieren wir, die GameStar-Hardware-Experten, unsere hauseigenen PCs und Notebooks. Qualität, Langlebigkeit und beste Leistung zu einem fairen Preis stehen dabei im Vordergrund. So werden nur Mainboards und Grafikkarten von ASUS verbaut. Kühlung und Stromversorgung liegt in den Händen der deutschen Marke BeQuiet.

Zusammengebaut von unserem langjährigen Partner ONE hat jeder hat jeder GameStar-PC drei Jahre Garantie im Gepäck (bei Notebooks zwei Jahre). ONE testet vor der kostenfreien Lieferung jeden PC im Betrieb auf Fehler über Stunden und sichert so die Qualität auf allen Ebenen.

