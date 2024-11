Black Friday bei GameStar Plus – Jetzt sechs Monate gratis im Jahresabo

Tag für Tag schreiben unsere Redakteure an spannenden, exklusiven Inhalten für unsere Plus-Mitglieder. Darunter Tests, Previews, Reportagen und nicht zuletzt die spannendsten Spiele-Deals auf Steam. Jetzt zum Black Friday habt ihr erneut die Chance, euch dicke 50 Prozent Rabatt auf eure erste GameStar Plus-Laufzeit im Jahresabo zu ergattern. Benutzt dazu einfach den Code BLACK50 im GameStar Shop. Der Rabattcode funktioniert für alle Plus-Pakete mit Heft oder Epaper, für Neukunden genauso wie für Upgrader von einem bestehenden Abo oder einer kürzeren Laufzeit!

Zusätzlich zu den exklusiven Inhalten lest ihr GameStar ganz ohne Banner und ohne Werbespot vor Videos. Unser Black Friday Deal gilt ab sofort, aber nur für kurze Zeit bis einschließlich 2.12.. Also nichts wie los und sichert euch 100 Prozent GameStar mit 50 Prozent Rabatt mit dem Code BLACK50 im GameStar Shop.

Exklusive Previews, Tests und Guides

Benutzt den Code BLACK50 im GameStar Shop, um euch den dicken Black-Friday-Rabatt zu sichern.

Quasi direkt vor der Tür steht schon der Flight Simulator 2024, den wir natürlich mit Test, jeder Menge Guides und obendrein noch mit einem eigenen Simulator-Welt Sonderheft zum Flight Simulator 2024 begleiten werden. Mit dem neuen, ambitionierten und umfangreichen Karrieremodus wird der Flugsimulator noch komplexer und tiefer - mit unseren exklusiven Guides holt ihr das Maximum aus eurer Fliegerkarriere.

Und schon kurz nach dem Release vom Flight Simulator zerrt uns direkt Stalker 2 aus den luftigen Höhen auf den harten Boden der Ödnis Chornobyls. In unserem Plus-exklusiven Test erfahrt ihr, wie gut der heiß erwartete Nachfolger zum Spielklassiker geworden ist und mit unseren Guides verbessert ihr eure Überlebenschancen in der Zone deutlich.

Indiana Jones und die Game Awards

Kreise zeichnen beherrscht Indy schonmal. Ob er auch im restlichen Spiel überzeugen kann, erfahrt ihr im Test.

Nein, das ist kein neuer, unangekündigter Spieletitel, auch wenn ich mir gerade bei dem Gedanken ein Grinsen nur schwer verkneifen kann. Das sind die zwei bis jetzt bekannten, größten Highlights, die euch im Dezember erwarten. Erst entführt uns Indiana Jones auf sein Abenteuer rund um den großen Kreis, das uns beim ersten Anspielen schon sehr gut gefallen hat. Und am 13. Dezember blickt die Gaming-Welt erneut auf Jeoff Keighley und seine Game Awards, die garantiert wieder viele, neue Trailer und Ankündigungen für uns bereithält. Für unsere Plus-Mitglieder begleiten wir nicht nur die Game Awards selbst, sondern bringen euch auch spektakuläre Previews und exklusive Infos zu den größten Reveals rund um die große Preisverleihung.

Monatliche Vollversion und exklusiver Rabatt

Wolfenstein: The Old Blood liefert herrlich klassische Shooter-Action.

Unsere Plus-Mitglieder dürfen sich über monatlich wechselnde Spiele-Vollversionen freuen, die sie ohne zusätzliche Kosten bei unserem Partner GamesPlanet abholen können. Aktuell ist das beispielsweise das Shooter-Highlight Wolfenstein: The Old Blood in der ungeschnittenen Fassung mit englischer Sprachausgabe und Symbolik. Zusätzlich dazu bekommen unsere Plus-Mitglieder jeden Monat Codes für Fünf Prozent Rabatt auf jeden Einkauf im Gamesplanet-Shop.