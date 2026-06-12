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Die GameStar-Redaktion steht vor einer (überhaupt nicht) wichtigen Entscheidung – und wir brauchen eure Hilfe!

Wie soll unser neuer Luftfilter heißen?

Profilbild von Natalie Schermann

Natalie Schermann
12.06.2026 | 15:54 Uhr

Die Qual der Wahl: Was ist der lustigste Name für unseren neuen Allergie-Helfer? Die Qual der Wahl: Was ist der lustigste Name für unseren neuen Allergie-Helfer?

Falls ihr auf diesen Artikel geklickt habt, weil ihr dachtet, es ist was super duper Wichtiges: Sorry! Wir haben uns hier eine kleine Albernheit erlaubt, weil wir uns intern einfach nicht einig werden.

Wir haben in der Redaktion ein paar geplagte Allergiker, die regelmäßig tapfer gegen Pollen, Hundehaare und Hausstaub im Büro kämpfen. Jetzt haben wir technischen Zuwachs in Form eines Lufreinigers bekommen. Das gute Stück schnurrt brav vor sich hin und bewahrt uns in Zukunft hoffentlich zuverlässig vor den nächsten Niesattacken.

Und natürlich braucht der Luftfilter ganz dringend einen Namen!

Nachdem wir uns intern stundenlang völlig ergebnislos die wildesten Wortspiele an den Kopf geworfen haben, hatte unser Chefredakteur Heiko schließlich die rettende Idee: Wer könnte unserem neuen mechanischen Kollegen einen besseren Namen verpassen als ihr, unsere großartige Community?

Deshalb übergeben wir das Zepter jetzt an euch. Helft uns aus der Patsche und stimmt ab, wie unser tapferer Pollen-Verputzer ab sofort heißen soll!

Wie soll der GameStar-Luftfilter heißen?

Wir haben schon ein bisschen Vorarbeit geleistet und uns lustige Namen und Wortspiele überlegt. Kontext zum Namen »Miffy«. Das ist der Spitzname unserer geschätzten Kollegin Marie-Lena Höftmann, die leider nicht bei uns im Münchner Büro sitzt, sondern bei den Berliner Kollegen. So hätten wir ein Stückchen Miffy aber trotzdem im Büro.

Weitere Namensvorschläge können wir leider nicht annehmen, weil wir die Taufe so langsam mal hinter uns bringen wollen – aber packt eure lustigsten Ideen gerne in die Kommentare! Vielleicht finden ja andere werdende Luftfilter-Eltern darin den perfekten Namen für sich!

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