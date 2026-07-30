»Wir biegen das wieder gerade« – Marvel-Legende Robert Downey Jr. hat schon eine erste Fassung von Avengers: Doomsday gesehen und ist absolut begeistert

Doomsday ist für das Schicksal des MCU enorm wichtig. (Rechts im Bild: Robert Downey Jr.) Bildquelle: Marvel Studios/Disney

Nicht alle Fans sind restlos euphorisch, was den nächsten Marvel-Film Avengers: Doomsday betrifft. Denn der neue Superschurke Dr. Doom wurde nicht über mehrere Jahre aufgebaut und bekam somit nicht dieselbe Behandlung wie noch Thanos.

Hinzu kommt, dass die Erfolgskurve von Marvel-Filmen mittlerweile ein wilder Ritt von Norden nach Süden ist und Superhelden-Müdigkeit ein echtes Problem darstellt. Robert Downey Jr. ist jedoch davon überzeugt, dass Avengers 5 die Enttäuschungen der letzten Jahre wieder wettmachen wird.

Robert Downey Jr. von Doomsday mehr als überzeugt

Auf der diesjährigen Comic-Con feuerte Marvel mal wieder große Ankündigungen zu Ghost Rider und Black Panther 3 ab, aber natürlich waren auch einige Mitglieder der Doomsday-Besetzung mit am Start.

In einem Interview mit Entertainment Weekly kurz vor dem großen Marvel-Event enthüllte der 61-jährige Downey Jr., dass er bereits eine frühe Version vom fünften Avengers-Teil gesehen hat und komplett begeistert ist:

Er ist absolut fantastisch. Ich glaube, wir können das wieder gerade biegen.

2:16 Avengers: Doomsday – Im ersten deutschen Trailer hat Robert Downey Jr. plötzlich eine neue Stimme

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Fans würden sich natürlich wünschen, dass Doomsday das MCU wieder in neue Höhen katapultiert. Immerhin gilt der direkte Vorgänger Endgame als absolutes Highlight des Universums. Das zu toppen wird eine sehr große Herausforderung, und den Druck spürt Marvel schon jetzt.

Endgame hat an den Kinokassen bei einem geschätzten Budget von 356 Millionen US-Dollar unglaubliche 2,8 Milliarden Dollar eingenommen und gilt somit als zweiterfolgreichster Film nach Avatar – Aufbruch nach Pandora. Mit dem Re-Release am 24. September 2026 könnte Avengers 4 sogar noch den Thron erobern. Ob es Doomsday gelingt, da ansatzweise heranzukommen, wird sich zeigen.

Das ungefähre Budget des Films liegt mit 400 Millionen US-Dollar jedenfalls schon deutlich höher – und das schließt gerade einmal die Produktionskosten mit ein. Hinzu kommen noch etwa 300 Millionen US-Dollar für das Marketing und gegebenenfalls viele weitere Dollar für Nachdrehs – falls das Geld nicht schon im Budget eingeplant ist.

Um wirklich als erfolgreich zu gelten, die Produktions- plus Marketing-Kosten abzudecken und auch Gewinn zu erzielen, müsste Avengers 5 somit mindestens 1,4 bis 1,5 Milliarden US-Dollar – also ungefähr die Hälfte von Endgame – einnehmen (via ComicBookMovie).

Worin sich Endgame und Doomsday schon einmal sehr ähneln, ist der riesige und hollywoodreife Cast. Auch wenn viele Helden wie Steve Rogers, Thor oder der neue Captain America Sam Wilson zurückkehren, gibt es auch einige Neuzugänge, die frischen Wind ins Abenteuer bringen können. Wie zum Beispiel Teile des alten X-Men-Casts aus dem alten Fox-Universum wie Ian McKellen als Magneto oder Rebecca Romijn als Mystique.

Einige von ihnen kann man bereits im ersten richtigen Trailer erspähen, den wir euch natürlich oben im Artikel verlinkt haben. Avengers: Doomsday erscheint hierzulande am 16. Dezember 2026 auf der großen Leinwand.