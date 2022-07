GameStar sucht Verstärkung: Jetzt als Live-Producer Videoproduction (m/w/d) bewerben

Ab sofort suchen wir für unser Münchner Büro eine/n Live-Producer (m/w/d) - Videoproduction

Die Video-Produktion der Webedia Gaming GmbH in München arbeitet direkt mit GameStar, GamePro und MeinMMO zusammen. Wir produzieren Videos und Livestreams für Europas größten Editorial-Gaming Channel “GameStar” auf YouTube sowie unseren reichweitenstarken Twitch Kanal “MonstersAndExplosions”.

Mit zahlreichen wöchentlichen Produktionen und vielen Events wie z. B. gamescom und Inhouse Produktionen wie FYNG (Find Your Next Game) oder Battlestar haben wir höchste Ansprüche an das Know-How, die Teamfähigkeit und Leidenschaft unserer Fachkräfte.

Wir suchen für unseren Standort in München zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n)

Live-Producer (m/w/d) - Videoproduction

Als Live-Producer agierst du bei uns immer am Puls der Gaming-Welt. Du übernimmst die Schnittstellenfunktion zwischen Sales- und Produktions-Abteilungen. Du planst Live-Events, erstellst Ablaufpläne (Run Of Show) und bist strategisch als auch operativ an Produktionen beteiligt. Wir sind dabei den Event-Bereich stark auszubauen, um als Marktführer für Digital Events im Bereich Gaming aufzutreten.

Worauf du dich freuen darfst:

Du bist vom Pitch, über die Konzeption und Story bis hin zur Realisierung, an allen Facetten beteiligt und bringst dein Knowhow, was gute Shows im Internet auszeichnet in allen Teilbereichen ein

Du übersetzt Kundenwünsche in konkrete Produktionsbriefings im Rahmen unserer Setups

Du bist die Schnittstelle zwischen Sales- und Produktionsabteilung, verstehst beide Seiten und kannst Interessen zusammenführen

Du übernimmst den Part des Showrunners bei Live-Produktionen

Du übernimmst optional auch operative Aufgaben bei Live-Produktionen, wie z.B. Video-Mixing oder Playout

Du hilfst bei der Optimierung von Produktionsprozessen, indem du kritisch unsere Arbeitsabläufe hinterfragst, etablierte Workflows optimierst und Guides erstellst.

Worauf wir uns freuen dürfen:

Du hast bereits Erfahrung in der Live-Videoproduktion gesammelt. Dazu gehört etwa eine klassische Ausbildung im Broadcast-Bereich und du verfügst ebenso über Kenntnisse der neuesten Entwicklungen im Livestreaming sowie der Content Creation z.B. auf YouTube oder Twitch

Du bist kreativ und hast große Leidenschaft für das Thema “Video”- dabei hast Du auch Erfahrungen mit kundenorientierter Arbeit gemacht (es ist dir wichtig, die Ziele und Wünsche von Kunden und Partnern zu verfolgen, aber du verlierst dabei die Wirkung bei der Zielgruppe und das Entertainment für die Zuschauer nie aus den Augen)

Als Teamplayer macht es dir Freude, Kolleginnen und Kollegen Wissen zu vermitteln - du kannst Feedback konstruktiv formulieren (bist dabei nicht konfliktscheu), du bist offen und empfänglich für Vorschläge sowie Input deiner Kollegen, du sprichst Probleme offen an

Du setzt dich im Nachgang analytisch mit dem Erfolg deiner Produktionen auseinander

Du hast einen hohen Anspruch an dich selbst und dein Team - du gibst dich nicht mit schlechter Qualität zufrieden und deine Motivation sind gute Ergebnisse und Kundenzufriedenheit

Du konntest bereits Erfahrung sammeln mit folgenden Produktionstools: VMix, Companion, Adobe Suite oder DaVinci, OBS, Wirecast, Blackmagic ATEM und Kamera-Arbeit sind vorhanden - du solltest bereits mit mehreren dieser Apps gearbeitet haben (erzähle uns hier von deinen Produktionen mit diesen Tools: Wo siehst Du situativ Vorteile, wie würdest Du über den Einsatz entscheiden?)

Du hast Erfahrungen mit Audio-Mixing und Mikrofonierung

Zusätzlich bekommst du von uns:

Deine Chance, mit den erfolgreichsten Gaming-Assets Deutschlands im Rücken, ein Teil der dynamischen und spannenden Gamingbranche zu werden!

Die Mitarbeit in einem kreativen, kompetenten Team, das bereits seit über 10 Jahren erfolgreich und flexibel produziert

Schnelle Kommunikation dank flacher Hierarchien und viel Eigenverantwortung

Flexible Arbeitszeiten, HomeOffice nach Absprache

Genauso gerne begrüßen wir dich hauptsächlich an unserem Standort in München - hier gibt es eine sehr gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel (München Zentrum, direkt an der Haltestelle Heimeranplatz)

Wir wollen dich fördern! - Ein umfangreiches Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten, die auf individuelle Bedürfnisse und Stärken zugeschnitten werden

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns über deine vollständige deutschsprachige Bewerbung inkl. Motivationsschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen über unser Online-Formular!