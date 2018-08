GameStar sucht Verstärkung - Jetzt in der Redaktion durchstarten

Du hast Lust auf Videospiele, gute Erfahrungen mit Schreiben im und fürs Internet und vielleicht sogar schon erste Schritte im Journalismus gemacht? Du kennst den Unterschied zwischen Heroes of Might & Magic und Dark Messiah of Might & Magic? Dir macht niemand was auf den Online-Servern von Battlefield, PUBG oder Fortnite vor? Oder drehst du vielleicht lieber deine Runden in Forza oder dribbelst in FIFA?

Dann hast du jetzt die Chance, dein Hobby und deine Leidenschaft zum Beruf zu machen! Denn GameStar sucht Verstärkung in der Redaktion! Zum 1. Oktober 2018 haben wir zwei Stellen an unserem Standort München ausgeschrieben: Wer noch völlig neu ist, kann als Trainee (m/w) seine ersten Schritte bei uns wagen, wer schon Erfahrungen gesammelt hat, kann als (Junior) Redakteur/in bei uns starten.

Wie der Alltag bei GameStar so aussieht, zeigen wir euch in der Dokumentation zur 250. Ausgabe: So entsteht ein Heft bei uns:

TRAINEE (m/w) REDAKTION GameStar - GameStar.de

DEINE AUFGABEN

Konzeption und Betreuung von Inhalten für GameStar.de

Recherchieren, Verfassen und Redigieren von Beiträgen wie News, Meinungen, Features, Reviews etc. aus den Themenbereichen Videospiele und Konsolen

Konzeption, Verfassen und Vertonung von Videobeiträgen

Besuch von Branchen-Events, inkl. Führen von Interviews

Optimierung von Beiträgen für Suchmaschinen und Einpflegen in ein komplexes CMS

DEIN PROFIL

Abitur und/oder abgeschlossene Ausbildung

Umfassende Erfahrung und Kompetenz im Bereich PC- und Videospiele sowie Videospielkultur

Stilsicherheit, journalistische Denke und professionelle Schreibe

Sicheres Gespür für zielgruppengerechte Sprache, hervorragende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie sehr gute Englischkenntnisse

Sicherer Umgang mit MS Office und Google Suite

Hohe Affinität zu neuen Medien

Engagement, Kreativität, Belastbarkeit sowie die Fähigkeit zum vernetzten Denken und Handeln

Ausgeprägte Fähigkeit zur Teamarbeit bei gleichzeitig hohem Verantwortungsgefühl

UNSER ANGEBOT

Eine spannende Herausforderung in einem dynamischen Unternehmen

Ein sehr gutes Arbeitsklima bei einem international aufstrebenden Online-Publisher

Schnelle Kommunikation dank flacher Hierarchien und aktives Mitgestalten von Prozessen

Abwechslungsreiche Aufgaben und Raum für Experimente

Kontinuierliche Weiterbildung und Unterstützung von einem erfahrenen Team, das seit 20 Jahren erfolgreich Games-Journalismus macht

Flexible Arbeitszeiten inkl. Möglichkeit zum Home Office

(JUNIOR) ONLINE REDAKTEUR - GameStar.de

DEINE AUFGABEN

Recherchieren, Verfassen und Redigieren von Beiträgen wie News, Meinungen, Features, Reviews etc. aus dem Themenfeld PC-Spiele

Kontinuierliche Verantwortung und Betreuung von Schwerpunktthemen (einzelne Spiele, Genres, Rubriken etc.)

DEIN PROFIL

Abgeschlossenes Studium und/oder abgeschlossene journalistische Ausbildung (Volontariat oder Journalistenschule), bzw. vergleichbare Berufserfahrung

Umfassende Erfahrung und Kompetenz im Bereich PC- und Videospiele sowie Videospielkultur

Stilsicherheit, journalistische Denke und professionelle Schreibe

Sicheres Gespür für zielgruppengerechte Sprache, hervorragende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie sehr gute Englischkenntnisse

Praktische journalistische Erfahrungen im digitalen Medienbereich von Vorteil

SEO-Kenntnisse und Grundkenntnisse mit Content Management Systemen von Vorteil

UNSER ANGEBOT

Kontinuierliche Weiterbildung

