GameStar und Webedia suchen Verstärkung - Neue Marketing-Jobs in München

Freie Stellen im Ecommerce-Team

Unser Ecommerce-Team kümmert sich unter anderem um Marketing und Vertrieb unser Abonnements, unserer GameStar-PCs, unser Merchandisebox Wootbox und um den Bereich Performance und Affiliate Marketing (unter anderem Preisvergleiche, Deals und Schnäppchen auf GameStar, GamePro, MeinMMO, Moviepilot und Filmstarts). Hierfür suchen wir schnellstmöglich Verstärkung - Berufs- und Quereinsteiger sind willkommen. Aber wir wissen auch Erfahrung zu schätzen. Gesucht wird:

Business Development Manager(in) Affiliate Marketing (m/w)

Als Business Development Manager bist du zusammen mit dem Content Manager Affiliate Marketing für die Erreichung unserer Umsatzziele im Bereich Affiliate und Performance Marketing verantwortlich. Im Alltagsgeschäft ziehst du neue Affiliate-Kampagnen an Land, erstellst Präsentationen und Angebote, vertiefst unsere Partnerschaften mit vielen namhaften Online-Shops und entwickelst neue Projekte. Idealerweise hast Du bereits zwei Jahre Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position und bist ein ausgeprägtes Vertriebstalent.

Zur Stellenanzeige mit allen Infos

Neue Jobs im Bereich Shopping Services

Zusammen mit einem der größten Online-Shops in Deutschland bauen wir eine neue Shopping-Website mit dem Fokus auf content-getriebenes Affiliate Marketing auf, bei dem der Nutzen für den User im Vordergrund steht. Hier die Jobs:

Head of Shopping Services (m/w)

Für diese Position suchen wir ein(e) echte(n) Macher(in) mit ausgeprägter Digital-Kompetenz. Als Leiter(in) unseres Shopping Services Teams verantwortest Du den Aufbau der neuen Website samt Social-Media-Universum und managst eigenverantwortlich die Erreichung unserer ambitionierten Umsatzziele. Für diese Schlüsselposition bringst Du zwei Jahre Erfahrung im Online Marketing mit, idealerweise in einer Leitungsposition.

Zur Stellenanzeigemit allen Infos

Content Manager Shopping Services (m/w)

Als Teil unseres neuen Shopping Services Teams prägst Du den Aufbau eines neuen Shopping-Portals maßgeblich mit, schreibst Artikel, entwickelst neue Storytelling-Formate und optimierst fortlaufend deren Performance. Außerdem baust Du ein Autorennetzwerk in den Bereichen Gadgets, Smart Home, Kitchen, Sports and Leisure, Fashion und Jewelry auf – im Ideallfall kennst Du in einem oder mehreren Bereichen bereits Autoren.

Zur Stellenanzeige mit allen Infos

Über Webedia

WEBEDIA Deutschland ist ein Tochterunternehmen der französischen Webedia-Gruppe und betreibt in Deutschland die führenden Online-Portale im Kino- und Gaming-Bereich. Mit FILMSTARTS, MOVIEPILOT, GAMESTAR, GAMEPRO, IGN, ALLYANCE, MAX und MEIN-MMO erreicht Webedia monatlich über zehn Millionen Entertainment-Fans. Als starker Partner der Film-, Gaming- und Kinoindustrie wecken wir Interesse und Begeisterung für alle Themen rund um Film, Stars und Videospiele, weil wir selbst mit Leidenschaft und Expertise dabei sind.

Unser Angebot