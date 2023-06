"Geniales Abenteuer": GameStars gefeierte DnD-Runde jetzt komplett auf YouTube

Fabiano ist in der Realität eigentlich ein bescheidener Mensch, bei Ready to Roll spielt er aber Leander Löwentreu - und der hätte sich natürlich selbst als Highlight-Bild ausgesucht.

Meisterdiebe, Mathe-Experten, Drachenjäger und natürlich Helden! Die Großartigen L.L. sind viele Dinge, vor allem sind sie aber die Protagonisten unserer ersten wöchentlichen Dungeons & Dragons-Kampagne, in deren Verlauf sechs unserer Redakteure und Mitarbeiter in völlig neue Rollen schlüpften und sich auf eine abenteuerliche Quest begaben.

Angeleitet wurde das große Abenteuer von unserer Dungeon-Meisterin Natascha Becker, die sowohl Spielerinnen und Spielern als auch Zuschauern eine wundervolle Geschichte kredenzte. Jetzt ist die erste große Reise der Heldentruppe abgeschlossen - doch ihr habt immer noch die Gelegenheit, sie nachzuholen!

Ready to Roll auf YouTube

Die Folgen unseres Abenteuers gab es wöchentlich auf Twitch zu sehen, wo die Aufzeichnung vor Live-Publikum samt kleiner Pre-Show ausgestrahlt wurde. Direkt am Tag danach erschien die Folge werbefrei für GameStar Plus-Abonnenten hier auf der Webseite.

Inzwischen könnt ihr alle Folgen aber auch ohne zeitliche Begrenzung und ohne Abonnement (dafür mit Werbung) auf unserem neuen YouTube-Kanal GameStar Talk genießen. Wir haben für euch sogar eine eigene Playlist angelegt. Die erste Folge gibt es direkt hier zu sehen:

Neben der neuen Kampagne findet ihr dort auch reihenweise weitere Video-Podcasts und Live-Interviews rund ums Thema Gaming. Es schadet also nicht, ein Abo dazulassen, wenn ihr unser Talk-Team unterstützen wollt und ein Herz für ausführliche Gaming-Analysen habt. Sollte eine zweite Staffel Ready to Roll erscheinen, bekommt ihr sie so außerdem direkt in eure Subscriptions gespült.

Ready to Roll jetzt auch mit eigenem Podcast-Feed Falls ihr unserer heldenhaften Heldentruppe nicht immer zusehen, dafür aber zuhören könnt, dann wird euch unser neuer RSS-Feed interessieren! Hier bekommt ausnahmslos Folgen von Ready to Roll angezeigt, sobald eine neue Episode verfügbar wird! Hier geht's zum RSS-Feed von Ready to Roll

Großartiges Feedback

Wir wollen uns an dieser Stelle auch für die vielen positiven Kommentare bedanken, die uns im Verlauf der Kampagne erreicht haben! Es war uns eine Ehre und eine große Freude, immer wieder zu sehen, wie viel Spaß den Zuschauern dieses Projekt bereitet hat! Egal ob auf YouTube, Twitch oder hier- überall gab es ausgesprochen viel Lob (und hilfreiche Kritik)! Ein wenig davon sei hier zusammengefasst:

Das war wieder eine super Folge! Ist momentan wirklich mein Highlight am Freitag! Micha ist richtig in seine Rolle reingewachsen! Es macht nach wie vor echt Spaß euch zuzuhören/schauen . lena Petri (YouTube)

Kann das bitte für immer weiter gehen, aber bitte auch mit genau der Gruppenkonstellation? Spyrox (YouTube)

Richtig geniales Abenteuer. Einfach top und Natascha richtig tolle DM und vor allem kannst du die Geschichten sehr tiefgründig erzählen. Hatte am Ende eine Gänsehaut bekommen. Einfach top, da fehlen einem die Worte, im positivem Sinne. Hoffe sehr auf eine Fortsetzung. Mogt26 (YouTube)

Diese Folge war einfach ein Brüller.

Es ist wirklich toll, wie sich die Geschichte entfaltet und weiter spinnt.

Besonders Lobend muss hier natürlich Natascha erwähnt werden , die sich zu diesem Zeitpunkt auf alle Eventualitäten eingestellt hat . Aber auch die Spieler von Ready to Roll haben sehr gut in ihre Charakter-Rollen hinein gefunden.

Xund ist und bleibt mein Favorit.

Danke für euren Einsatz liebe GameStar Knallfrosch83 (YouTube)

Was für eine herrliche Folge, die Lanze und die Schafe, ich hab wirklich Tränen gelacht! Ich hoffe es geht noch eine ganze Weile weiter :) Euer Roleplay ist phantastisch, ich höre es auch als Podcast und sehe eure Chars wirklich vor mir. Natascha leitet das ganze dann auch noch souverän und gibt den Charakteren denen ihr begegnet viel Persönlichkeit. Super! Kasperschickse (GameStar.de)

Großartig, vielen Dank! Meine absolute "Lieblingsserie" in den letzten Wochen! Ploetze (GameStar.de)

Vielen Dank! Auch an die vielen, vielen weiteren Kommentare, für die in diesem Artikel leider kein Platz mehr war! Und falls ihr jetzt erst neu dazukommt: Wir würden uns über noch mehr liebe Kommentare, Abos und Likes natürlich freuen! Auch, um so ein Projekt in Zukunft wiederholen zu können.

Falls ihr konstruktive Kritik habt, immer her damit! Denn verbessern wollen wir uns natürlich ebenfalls.