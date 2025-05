Garmin: Zwei neue Smartwatches kommen mit dem »bisher hellsten Display« und einer praktischen Funktion

Die Forerunner 970 ist das neue High-End-Modell der Serie.

Garmin hat sich in den vergangenen Jahren als einer der Marktführer im Bereich der Smartwatches besonders, aber nicht ausschließlich für Sportler etabliert. Mit der Forerunner 570 und der Forerunner 970 wurden jetzt zwei neue Modelle vorgestellt.

Das bieten die neuen Smartwatches

Die Forerunner-Serie richtet sich, wie es der Name schon verrät, speziell an Läufer und Triathleten. Die Modelle dieser Serie sind für ein geringes Gewicht, präzises Tracking und umfassende Trainingsanalysen bekannt. Sie sind aber natürlich auch für alle geeignet, die eine Smartwatch für den Alltag suchen.

Mit der Forerunner 570 und der Forerunner 970 bringt Garmin jetzt zwei neue Modelle, die beide eher im oberen Preis-Segment angesiedelt sind und das bisher hellste Smartwatch-Display von Garmin bieten sollen.

Das ist die Forerunner 970: Die 970 ist das neue High-End-Modell der Forerunner-Serie. Garmin setzt hier auf ein 1,4 Zoll-AMOLED-Touchdisplay, nahezu kratzfestes Saphirglas, eine edle Titan-Lünette und ein Gehäuse aus faserverstärktem Polymer, das bis 5 ATM wasserdicht ist.

Die 970 verfügt zudem über eine praktische LED-Taschenlampe, Garmin Pay, Musiksteuerung, Smartphone-Benachrichtigungen und Lautsprecher sowie Mikrofon. Der Akku soll bis zu 15 Tage im Smartwatch-Modus durchhalten.

Dazu kommen natürlich haufenweise Sensoren und Funktionen:

Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität (HRV), Sauerstoffsättigung (SpO2), Hauttemperatur

GPS, Kompass, barometrischer Höhenmesser, Gyroskop, Beschleunigungssensor

Integrierte Karten und Navigation

Multisport-Profile: Triathlon, Duathlon, Pool-Triathlon, Brick-Workouts

Erweiterte Trainings- und Erholungsmetriken, z. B. Impact Load, Mileage, Evening Report

Über 10 neue Aktivitätsprofile (u. a. Mobility, Obstacle Racing, Reiten, Segeln, Schnorcheln)

Die Ausstattung hat allerdings auch ihren Preis. Knapp 750 Euro ruft Garmin für die neue Smartwatch auf, die am 21. Mai 2025 in drei Farbvarianten auf den Markt kommt.

Das bietet die Forerunner 570: Etwas günstiger ist die Forerunner 570, die in zwei Größen mit 42 mm oder 47 mm Durchmesser angeboten wird. Beide Varianten gibt es in je drei Farben und zum Preis von etwa 550 Euro. Der Release ist ebenfalls am 21. Mai geplant.

Die Ausstattung der 570 ist ebenfalls ziemlich potent, ein paar Abstriche im Vergleich zur 970 müssen aber natürlich trotzdem gemacht werden.

Statt Titan und Saphirglas kommen hier etwa Aluminium und Gorilla Glass 3 zum Einsatz. Der Akku hält mit bis 10 Tagen deutlich kürzer durch und auf die praktische LED-Taschenlampe wird ebenfalls verzichtet. Ähnlich sieht es bei den Offline-Karten und der EKG-Funktion aus.

Mit dem AMOLED-Touchdisplay, Mikrofon und Lautsprecher sowie zahlreichen Sensoren dürfte die Forerunner 570 aber trotzdem einen starken Unterstützer beim Training und im Alltag darstellen.