Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Paralives: Alle Infos zu Release, Preis, Plattformen und mehr im Überblick

Ein weiterer Sims-Konkurrent geht an den Start. Wir verraten euch alles, was ihr zur neuen Life-Sim wissen müsst.

Profilbild von Marie-Lena Höftmann

Marie-Lena Höftmann
21.05.2026 | 14:10 Uhr

Wir bereiten euch auf den Release von Paralives vor. Wir bereiten euch auf den Release von Paralives vor.

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Artikel auf einer Seite lesen

25% Rabatt auf euer erstes Jahr GameStar Plus

GameStar Plus ist das Online-Abo für Gamer, denen gute Spiele wichtig sind. Schon ab 5,99€ im Monat. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle exklusiven Tests, Guides, Videos und Reportagen von GameStar
Jede Woche ein exklusiver Podcast und zwei exklusive Newsletter
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Nach einer Verschiebung um knapp ein halbes Jahr ist es jetzt soweit. Paralives startet in den Early Access. Falls ihr noch nicht ganz sicher seid, was ihr von der neuen Lebenssimulation erwarten sollt, tragen wir einmal alles zusammen, was es zu wissen gibt.

Schnellnavigation:

Release und Beta: Wann erscheint Paralives und wird es eine Beta geben?

Paralives erscheint am 25. Mai 2026 im Early Access. Das bedeutet, dass die Life-Sim in einem frühen, aber spielbaren Stadium für euch zur Verfügung steht. Während dieser Phase wird mittels Community-Feedback und Testing weiter am Spiel gearbeitet, bis es irgendwann bereit für einen Full Release ist.

Bevor das passiert, gehen manche Spiele in eine Beta-Phase. Das ist bei Paralives allerdings nicht der Fall. Es wird keine offene Beta geben.

Die Lebenssimulation soll etwa zwei Jahre im Early Access verweilen, wird also frühestens 2028 als 1.0-Version veröffentlicht.

Paralives: Wann kommt unser Test? Stellt uns eure Fragen zum neuen Sims-Konkurrenten
von Elena Schulz
Paralives: Wann kommt unser Test? Stellt uns eure Fragen zum neuen Sims-Konkurrenten

Plattformen: Worauf erscheint Paralives?

Paralives erscheint zunächst ausschließlich über Steam auf dem PC und Mac. Ein Release auf Epic Games oder GOG ist bisher nicht bekannt. Eine Version für Smartphones oder Tablets ist nicht geplant.

Paralives auf PS5, Switch und Xbox: Erscheint die Life-Sim auch auf Konsolen?

Nein, Paralives erscheint vorerst nicht für PS5, Switch oder Xbox. Ob die Lebenssimulation auch auf dem Steam Deck läuft ist nicht bekannt.

Da Paralives erst einmal im Early Access veröffentlicht wird, ist ein Release auf Konsolen ausgeschlossen. Die Entwickler haben jedoch bereits angekündigt, dass eine Veröffentlichung für PS5, Switch und Xbox Series X/S auch darüber hinaus noch nicht geplant ist.

Durch den großen Fokus auf von der Community erstellte Inhalte ist es eher unwahrscheinlich, dass sich das noch ändern wird. Paralives arbeitet viel mit dem Steam Workshop und Modding-Tools, was auf Konsolen nicht in diesem Maße umsetzbar ist. Mehr zu Mods und Custom Content in Paralives findet ihr hier.

Preis: Wie viel kostet Paralives?

Zum Early-Access-Release wird Paralives 40 US-Dollar kosten, also etwa 40 Euro. Dieser Preis wird mit hinzukommenden Funktionen langsam ansteigen. Was die Life-Sim zum 1.0-Release kosten wird, wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben.

Die Entwickler kündigen außerdem an, dass Paralives keine kostenpflichtigen DLCs bekommen wird. Alle Erweiterungen stehen den Spielerinnen und Spielern gratis zur Verfügung.

Auf den nächsten Seiten der Übersicht sammeln wir alle Infos zum Gameplay, den geplanten Inhalten, Mod-Support und zeigen euch die wichtigsten Unterschiede zum großen Konkurrenten Sims 4.

1 von 6

nächste Seite

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Paralives

Paralives

Genre: Simulation

Release:

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 2 Stunden

Paralives: Alle Infos zu Release, Preis, Plattformen und mehr im Überblick

vor 21 Stunden

Paralives: Wann kommt unser Test? Stellt uns eure Fragen zum neuen Sims-Konkurrenten

vor einem Tag

Neues Gameplay aus Paralives zeigt, warum Die Sims sich 2026 warm anziehen sollte

vor 2 Wochen

Paralives: Der vielversprechende Sims-Rivale zeigt auf der Roadmap, was bis zum 1.0-Release noch alles auf uns zukommt

07.11.2025

Wer braucht da noch Die Sims? Paralives zeigt ambitionierte Roadmap vom bevorstehenden Release bis 2027
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Mein größter Wunsch fürs Finale von The Boys ist geplatzt: Warum meine Lieblingsfigur nicht zurückgekehrt ist

vor 5 Minuten

Mein größter Wunsch fürs Finale von The Boys ist geplatzt: Warum meine Lieblingsfigur nicht zurückgekehrt ist
Endlich Gothic! Sichert euch jetzt einen von 50 Keys im großen Plus-Gewinnspiel   36     29 PLUS

vor einer Stunde

Endlich Gothic! Sichert euch jetzt einen von 50 Keys im großen Plus-Gewinnspiel
Die Story-Experten von Quantic Dream wollten den MOBA-Markt erobern, jetzt wird ihr neues Spiel nach nur 3 Monaten beerdigt   2  

vor einer Stunde

Die Story-Experten von Quantic Dream wollten den MOBA-Markt erobern, jetzt wird ihr neues Spiel nach nur 3 Monaten beerdigt
Den Kampf zweier Star-Wars-Monster in Mandalorian + Grogu habt ihr streng genommen schon vor 49 Jahren gesehen   1  

vor 2 Stunden

Den Kampf zweier Star-Wars-Monster in Mandalorian & Grogu habt ihr streng genommen schon vor 49 Jahren gesehen
mehr anzeigen