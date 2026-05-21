Paralives: Alle Infos zu Release, Preis, Plattformen und mehr im Überblick

Wir bereiten euch auf den Release von Paralives vor.

Nach einer Verschiebung um knapp ein halbes Jahr ist es jetzt soweit. Paralives startet in den Early Access. Falls ihr noch nicht ganz sicher seid, was ihr von der neuen Lebenssimulation erwarten sollt, tragen wir einmal alles zusammen, was es zu wissen gibt.

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Release und Beta: Wann erscheint Paralives und wird es eine Beta geben?

Paralives erscheint am 25. Mai 2026 im Early Access. Das bedeutet, dass die Life-Sim in einem frühen, aber spielbaren Stadium für euch zur Verfügung steht. Während dieser Phase wird mittels Community-Feedback und Testing weiter am Spiel gearbeitet, bis es irgendwann bereit für einen Full Release ist.

Bevor das passiert, gehen manche Spiele in eine Beta-Phase. Das ist bei Paralives allerdings nicht der Fall. Es wird keine offene Beta geben.

Die Lebenssimulation soll etwa zwei Jahre im Early Access verweilen, wird also frühestens 2028 als 1.0-Version veröffentlicht.

Plattformen: Worauf erscheint Paralives?

Paralives erscheint zunächst ausschließlich über Steam auf dem PC und Mac. Ein Release auf Epic Games oder GOG ist bisher nicht bekannt. Eine Version für Smartphones oder Tablets ist nicht geplant.

Paralives auf PS5, Switch und Xbox: Erscheint die Life-Sim auch auf Konsolen?

Nein, Paralives erscheint vorerst nicht für PS5, Switch oder Xbox. Ob die Lebenssimulation auch auf dem Steam Deck läuft ist nicht bekannt.

Da Paralives erst einmal im Early Access veröffentlicht wird, ist ein Release auf Konsolen ausgeschlossen. Die Entwickler haben jedoch bereits angekündigt, dass eine Veröffentlichung für PS5, Switch und Xbox Series X/S auch darüber hinaus noch nicht geplant ist.

Durch den großen Fokus auf von der Community erstellte Inhalte ist es eher unwahrscheinlich, dass sich das noch ändern wird. Paralives arbeitet viel mit dem Steam Workshop und Modding-Tools, was auf Konsolen nicht in diesem Maße umsetzbar ist. Mehr zu Mods und Custom Content in Paralives findet ihr hier.

Preis: Wie viel kostet Paralives?

Zum Early-Access-Release wird Paralives 40 US-Dollar kosten, also etwa 40 Euro. Dieser Preis wird mit hinzukommenden Funktionen langsam ansteigen. Was die Life-Sim zum 1.0-Release kosten wird, wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben.

Die Entwickler kündigen außerdem an, dass Paralives keine kostenpflichtigen DLCs bekommen wird. Alle Erweiterungen stehen den Spielerinnen und Spielern gratis zur Verfügung.

Auf den nächsten Seiten der Übersicht sammeln wir alle Infos zum Gameplay, den geplanten Inhalten, Mod-Support und zeigen euch die wichtigsten Unterschiede zum großen Konkurrenten Sims 4.