Den Kampf zweier Star-Wars-Monster in Mandalorian & Grogu habt ihr streng genommen schon vor 49 Jahren gesehen

Mando kämpft in seinem eigenen Kinofilm gegen Kreaturen, die Chewbacca schon vor 49 Jahren gegen C-3PO ins Feld geführt hat. (Bildrechte: Lucasfilm / Disney)

Star Wars liebt seine Zitate und Easter Eggs. Der neue Kinofilm The Mandalorian & Grogu bildet da keine Ausnahme, ganz im Gegenteil: Wer den Krieg der Sterne schon ein Weilchen begleitet, findet haufenweise Anspielungen auf frühere Werke, darunter sogar auf den allerersten Film von 1977.

Konkretes Beispiel: Der Arena-Kampf. Und jetzt betreten wir leichtes Spoiler-Territorium, also falls ihr absolut nichts über The Mandalorian & Grogu wissen wollt, dann speichert euch diesen Artikel ab für nach dem Kinobesuch. Okay? Okay, dann machen wir jetzt weiter.

Auf der Suche nach Rotta the Hutt landen Mando und Grogu auf dem Planeten Shakari und entdecken, dass der einstige Knirps von Jabba mittlerweile als muskelbepackter Preiskämpfer in der Arena triumphiert. Eins kommt aufs andere und plötzlich kämpft Mando selbst in der Arena an der Seite Rottas ums eigene Überleben, während von allen Seiten gigantische Kreaturen das Feld stürmen.

Diese Kreaturen kennen viele Fans seit 49 Jahren.

Wer sind die Kreaturen in der Arena von Shakari?

Erinnert ihr euch an das »Schachbrett« auf dem Rasenden Falken aus Star Wars: Episode 4 - Eine neue Hoffnung? Chewie und C-3PO liefern sich eine Art Schachspiel mit Monstern, die sich in bester Stop-Motion-Ästhetik der 70er und 80er auf die Rübe hauen.

In der Star-Wars-Welt heißt dieses holografische Schachspiel Dejarik. Und einige Monster dort auf dem Feld könnt ihr in The Mandalorian & Grogu in voller tödlicher Pracht erleben, besonders diese beiden hier:

Sideshow ist bekannt für extrem detaillierte Actionfiguren, hier die beiden Star-Wars-Monster Mantellian Savrip und Kintan Strider. (Bildrechte: Sideshow)

Der kleinere schreiende Kollege oben ist ein sogenannter Kintan Strider vom Planeten Kintan, ein extrem mächtiger Geselle, dessen Arme bis zum Boden reichen. Oft führt er einen Knüppel in der Hand.

Der große Koloss wiederum ist ein Mantellian Savrip und stammt vom deutlich bekannteren Planeten Ord Mantell. Savrips sind grau, riesig und haben einen knuffigen Flaum orangenen Haares auf dem Kopf. Oh, und sie können Bäume ausreißen.

In The Mandalorian & Grogu seht ihr beide in Aktion und es gibt auch tatsächlich einen Bodyslam, durch den der arme Strider ordentlich eingeschenkt bekommt.

1:15 »Da schießt definitiv ein Stormtrooper«: Im neuen Clip zu The Mandalorian & Grogu sind auch keine drei AT-ATs dem Duo gewachsen

Autoplay

Zwei weitere Gastauftritte

Wenn ihr noch genauer hinschaut, könnt ihr zwei weitere Dejarik-Spielfiguren erspähen:

Der Ng'ok sieht aus wie ein großes Gewirr aus Mäulern, Zähnen und einem großen Rüssel auf dem Kopf. Auch er kämpft in der Arena.

Die K'lor'slug ist eine Art Tausendfüßler mit messerscharfen Füßchen und einem blitzschnellen Stachel im Mund. Auch sie steht im Originalfilm aufgebäumt am Spielfeldrand.

Übrigens: In Dejarik stehen eigentlich zehn Kreaturen auf dem Feld, in Episode 4 sind aber nur acht zu sehen. Hinter den Kulissen wollte George Lucas zu viel Gewusel im Bild vermeiden und hat die Anzahl deshalb kurzfristig erklärt, obwohl es den galaktischen Regeln von Dejarik widerspricht.

Um das zu erklären, gibt's im Prequel Solo: A Star Wars Story von 2018 eine Szene, in der der Holo-Tisch beschädigt wird. Die zwei fehlenden Kreaturen werden also über kaputte Hardware erklärt.

The Mandalorian & Grogu feierte am 20. Mai 2026 seinen deutschen Kinostart. In der Filmkritik von Kollege Vali erfahrt ihr, warum wir mit gemischten Gefühlen aus dem ersten Star-Wars-Kinofilm seit sieben Jahren herausgingen. Der nächste Krieg der Sterne steht ebenfalls schon fest: Im Mai 2027 geht es mit Starfighter weiter. Alle Infos und Details gibt's wie immer in der Infobox oberhalb dieses Absatzes.