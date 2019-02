Geforce GTX 1650 und GTX 1660 - Sollen bereits im März 2019 ab 200 Euro erscheinen

Mit der Geforce GTX 1650 und GTX 1660 soll Nvidia nach der heute veröffentlichten GTX 1660 Ti bereits zwei weitere Grafikkarten in den Startlöchern haben, die das Geforce-Angebot bis 300 Euro nach unten abrunden und für 200 respektive 250 Euro auf den Markt kommen.

Laut den aktuellen Gerüchten soll zumindest die GTX 1650 bereits in einem Monat, also Ende März 2019, erscheinen. Andere Quellen gehen davon aus, dass sowohl GTX 1650 als auch GTX 1660 parallel in den nächsten Wochen vorgestellt werden.

Die GTX 1660 unterscheidet sich von der GTX 1660 Ti dabei angeblich so:

ebenfalls TU116-Chip mit Turing-Architektur

nur 1.280 statt 1.536 Shader-Einheiten

ebenfalls 192 Bit Speicher-Interface

6,0 GByte GDDR5 statt GDDR6

Preis: rund 250 Euro für die GTX 1660 statt 299 Euro für die GTX 1660 Ti

Entgegen anfangs anders lautender Meldungen soll es auch von der GTX 1660 (wie bei der 1660 Ti) kein günstigeres Modell mit nur 3,0 statt 6,0 GByte Videospeicher geben.

Geforce GTX 1660 Ti im Test

Bei der Geforce GTX 1650 sehen die Vermutungen dagegen so aus:

TU117-Chip

1.024 Shader-Einheiten

128 Bit Speicher-Interface

4,0 GByte GDDR5-VRAM

kein extra Stromanschluss, vermutlich also 75 Watt TDP

Preis: rund 200 Euro

Da weder GTX 1660 (Ti) noch GTX 1650 die RT- und Tensor-Kerne der RTX-2000-Serie besitzen, unterstützen sie weder Raytracing noch DLSS und bekommen daher das gewohnte »GTX«- statt »RTX«-Kürzel.