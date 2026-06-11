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Zu Elder Scrolls 6 gibt's endlich wieder ein offizielles Lebenszeichen - 8 Jahre nach dem ersten Teaser

Kaum jemand muss so viel Geduld beweisen wie Elder-Scrolls-Fans. Der nächste Teil der Reihe hat immer noch kein Releasedatum, geschweige denn einen richtigen Trailer. Jetzt gibt es immerhin ein kleines Lebenszeichen.

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Tillmann Bier
11.06.2026 | 13:42 Uhr

Für Fans von The Elder Scrolls gibt es mal wieder ein winziges Infohäppchen nach dem Summer Game Fest. Für Fans von The Elder Scrolls gibt es mal wieder ein winziges Infohäppchen nach dem Summer Game Fest.

Bethesda feiert dieses Jahr gleich mehrere Jubiläen: Vor 40 Jahren wurde Bethesda Softworks gegründet und vor bald 15 Jahren erschien Skyrim. Und dann wäre da noch ein unangenehmeres Datum: Vor genau 8 Jahren, am 11. Juni 2018, wurde der erste Teaser für The Elder Scrolls 6 gezeigt.

Danach geschah ... nichts. Es lässt sich an einer Hand abzählen, wie oft Bethesda seitdem den Skyrim-Nachfolger erwähnt hat. Neue Trailer, handfeste Infos oder gar ein Releasedatum gibt es bis heute nicht. The Elder Scrolls 6 würde bald den mythischen Status von Half-Life 3 erreichen, wäre es nicht schon offiziell angekündigt. Zum achtjährigen Jubiläum gibt es aber immerhin ein kleines Lebenszeichen.

The Elder Scrolls 6 gibt es noch

Vor dem diesjährigen Summer Game Fest haben sich Fans wieder Hoffnungen auf einen Reveal von The Elder Scrolls 6 gemacht – und wurden enttäuscht. In einem Interview fragt Variety jetzt deshalb den Xbox-Chef Matt Booty danach, wie er mit den Erwartungen der Fans umgehe. So antwortet Booty:

Ich würde sagen, eine der größten Herausforderungen in einem Job wie meinem ist der Spagat zwischen dem Wunsch, der Welt all die coolen Sachen zu zeigen, an denen man gerade arbeitet, und dem Wunsch, die Leute schon früh zu begeistern – aber wir wissen auch, dass wir auf den richtigen Moment warten wollen. Und wenn man sich entscheidet, es zu zeigen, soll es das Beste sein, was man zu bieten hat. Und wenn man das Spiel zeigt, gibt man den Leuten auch das Versprechen: Hey, es kommt bald.

Ich kann euch also sagen: Ich war bei Bethesda, habe mit Todd [Howard] zusammengesessen und gesehen, wie Elder Scrolls gespielt wird – es sieht fantastisch aus und die Entwicklung läuft gut. Und wir werden dafür sorgen, dass wir es zum richtigen Zeitpunkt ankündigen und wirklich enthüllen.

Video starten 0:36 The Elder Scrolls 6: Der erste Teaser-Trailer zum Rollenspiel-Nachfolger ist jetzt 8 Jahre alt

Seufz. Wir erfahren also wieder einmal nichts Neues. Das Einzige, was Booty wirklich verrät, ist, dass die Entwicklung von The Elder Scrolls 6 gut läuft. Etwas anderes würde jemand aus der Xbox-Führungsetage aber auch wohl kaum vor laufender Kamera sagen.

Immerhin: Der Xbox-Chef scheint es ähnlich wie Todd Howard zu sehen und will keinen allzu großen Abstand zwischen Reveal und Release. Wenn The Elder Scrolls 6 also irgendwann gezeigt wird, sind es vielleicht, ähnlich wie bei Fallout 4, auch nur noch wenige Monate bis zur Veröffentlichung. Ein Shadow Drop wie bei Oblivion Remastered ist dagegen eher unwahrscheinlich.

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Aber wie weit fortgeschritten ist denn die Entwicklung von The Elder Scrolls 6 inzwischen?

Dazu gibt es nur wenige Anhaltspunkte: Im August 2023 bestätigte Bethesda, dass die Vorproduktion abgeschlossen und die eigentliche Entwicklung gestartet ist. 2024 existierten schon frühe Builds des Spiels. Erst in diesem Jahr berichtete Todd Howard davon, dass eine neue Version der Creation Engine für den Skyrim-Nachfolger genutzt werde.

Bethesda arbeitet in jedem Fall mit Hochdruck am neuen Elder Scrolls, während ein kleinerer Teil des Entwicklerteams noch mit Starfield beschäftigt ist. Aktuell gilt 2028 als ein nicht unwahrscheinliches Releasejahr, aber wir werden wohl noch eine ganze Weile im Dunkeln tappen.

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Genre: Rollenspiel

Release: 2026 (PC, PS4, Xbox One)

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