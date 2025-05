Gen V: Mit dem ersten Bild zu Staffel 2 wird die Lücke zu The Boys immer kleiner

Gen V ist das bereits zweite Spin-off zu The Boys, mit neuen Folgen geht es dieses Jahr weiter. Bildquelle: Amazon Studios

Staffel 2 von Gen V startet noch 2025 bei Prime Video, doch wann genau, ist aktuell nicht bekannt. Konkrete Infos zum Release könnten wir aber am kommenden Samstag, also dem 31. Mai bekommen. Denn dafür teast jetzt der offizielle X-Account der The-Boys-Serie Neuigkeiten an.

Kommt es in Staffel 2 von Gen V zum Kampf mit Homelander?

Die Ankündigung kommt übrigens mit einem ersten und ziemlich blutigen Poster zu Gen V: Staffel 2 daher. Kein Wunder, immerhin zeigt das auch Marie Moreau (Jaz Sinclair) deren Superkraft darin besteht, Blut zu manipulieren.

Das Poster hält sich aber auch nicht mit direkten Verknüpfungen zur Mutter-Serie zurück. So sehen wir zum Beispiel Homelander (Antony Starr) und die Mitglieder der Seven Sister Sage (Susan Heyward) und Black Noir (Nathan Mitchell).

Ob es damit in Staffel 2 von Gen V wieder zu einem Crossover mit The Boys kommt? Höchstwahrscheinlich. Schon in der ersten Season des Spin-offs traten Billy Butcher (Karl Urban), Soldier Boy (Jensen Ackles) und Homelander auf.

Außerdem könnten sich die Nachwuchs-Helden von Gen V und auch die Mitglieder der Boys (also Hughie, MM, Frenchie und Kimiko) in denselben oder zumindest ähnlichen Lagern wiederfinden, in denen Homelanders neues Supe-Regime ihre Gegner verbannt.

Mehr erfahren wir natürlich erst, sobald Staffel 2 von Gen V bei Prime Video landet. Vielleicht gibt es am 31. Mai 2025 ja bereits einen ersten Trailer mitsamt des Release-Datums. Haltet am kommenden Samstag also die Augen offen.

The Boys wird übrigens irgendwann im Jahr 2026 beendet - die fünfte Staffel der Haupt-Serie wird die letzte sein. Doch Fans müssen nicht verzagen, Eric Kripke und Amazon arbeiten bereits fleißig an neuen Abenteuer in dem Superhelden-Universum.

Den Anfang macht zum Beispiel das Prequel Vought Rising mit Soldier Boy und Stormfront (Aya Cash). Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.