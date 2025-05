The Boys: Zu Staffel 5 gibt’s ein neues Bild und ein beunruhigendes Versprechen des Serien-Chefs

Offenbar beginnt Amazon schon jetzt, auf Staffel 5 von The Boys vorzubereiten. Bildquelle: Amazon Studios

Obwohl die fünfte und letzte Staffel von The Boys noch eine ganze Weile auf sich warten lässt (los geht’s erst irgendwann 2026) wurde jetzt ein erstes Poster in der Wildnis erspäht. Das zeigt Homelander (Antony Starr) vor dem Weißen Haus und teast damit an, was uns die vorangegangene Season bereits in Aussicht gestellt hat.

Woran knüpft Staffel 5 von The Boys an?

Mithilfe von Sister Sage (Susan Heyward) konnte der Anführer der Seven die Kontrolle über die US-Regierung an sich reißen. Das neue Bild zur kommenden Season erweckt nun den Eindruck, als würde die kommende Staffel direkt daran anschließen.

Währenddessen befinden sich Hughie (Jack Quaid), Frenchie (Tomer Capone), Kimiko (Karen Fukuhara) und Mother’s Milk (Laz Alonso) in Gefangenschaft - nur Butcher (Karl Urban) und Starlight (Erin Moriarty) sind noch auf freiem Fuß.

Und da Staffel 5 die letzte von The Boys sein wird, will Showrunner Eric Kripke Nägel mit Köpfen machen. Im Interview mit Deadline betont der Serien-Chef erneut, dass im Finale niemand sicher sei und sich Fans auf viele Tode einstellen sollen:

Es werden wahrscheinlich viele [Charaktere] sterben. Es gibt keine Garantie dafür, wer überleben wird.

Dieser unheilvollen Ankündigung schließt sich Nathan Mitchell (Black Noir) an:

In Staffel 5 erwarten euch ein paar Dinge, die ihr wahrscheinlich nicht auf eurer Bingokarte habt.

Die Verantwortlichen hinter der Serie dürften damit zumindest einen Kritikpunkt angehen, an dem sich Fans von The Boys immer wieder störten: Dass es zu wenig spürbare Konsequenzen gibt, sich die Handlung zu oft im Kreis dreht und zu wenige Hauptfiguren sterben. In Staffel 5 gibt es dafür natürlich die letzte Chance.

Gleichzeitig muss The Boys aber auch lernen, eine bessere Balance bei all den Schockmomenten zu bewahren. Ob das gelingt, wird sich erst irgendwann 2026 zeigen, sobald die finale Season bei Prime Video startet.

Davor steht übrigens noch Staffel 2 von Gen V in den Startlöchern. Die neuen Folgen des Spin-offs sollen irgendwann 2025 kommen, auch hier gibt es noch kein offizielles Release-Datum. Ein erster Trailer lässt ebenfalls noch auf sich warten - Fans müssen sich diesbezüglich also offenbar noch etwas in Geduld üben.