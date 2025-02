The Boys: Nach Staffel 5 kommt eine neue Serie um Soldier Boy und die legt schon 2025 los

Fanliebling Soldier Boy (Jensen Ackles) hat in Amazons Serien-Universum zu The Boys noch alle Hände voll zu tun: Neben einer Rückkehr in Staffel 5 bekommt er sogar ein eigenes Spin-off. Bildquelle: Amazon Studios

Während das Ende von The Boys naht, wird bereits fleißig an neuen TV-Serien im Universum von Billy Butcher und Homelander gearbeitet. Den Anfang macht das Spin-off Vought Rising und dazu gibt es jetzt ein wichtiges Update.

Vought Rising lässt nicht zu lange auf sich warten

So sollen die Dreharbeiten der Prequel-Serie um Soldier Boy (Jensen Ackles) und Stormfront (Aya Cash) schon im Sommer 2025 starten (via Nexus Point). Damit dürfte ein Release von Vought Rising nach der fünften (und letzten) Staffel von The Boys in 2026 nicht zu lange auf sich warten lassen.

Aktuell gibt es dazu noch keine offizielle Angabe, aber in Anbetracht der Produktionspläne wäre ein Release von Vought Rising Anfang 2027 durchaus denkbar.

Vor allem, da neue The-Boys-Produktionen gerade im jährlichen Rhythmus erscheinen: Staffel 2 von Gen V erscheint noch 2025 und irgendwann 2026 eben Staffel 5 von The Boys.

1:58 The Boys und Gen V zeigen im offiziellen Video, wie sich die beiden Amazon-Serien überschneiden

Worum es in Vought Rising überhaupt geht? Das Prequel spielt sich im New York der 50er-Jahre ab und wird als Krimi beschrieben, der sich um die Ursprünge des Superhelden-Konzerns Vought dreht. Dabei stehen die Supes Soldier Boy und Stormfront im Fokus, die Fans natürlich längst aus der Haupt-Serie kennen.

Für Vought Rising ist Paul Grellong (The Boys) als Showrunner verantwortlich, während sich das Team aus Autoren und Produzenten aus James Barnes (The Walking Dead), Paul Keables (Spinning Out), Sophia Lopez (Hightown), Lauren Greer (Gen V) und Sheila Wilson (Warrior Nun) zusammensetzt.

Übrigens kehrt Jensen Ackles in der Rolle von Soldier Boy ebenfalls für Staffel 5 von The Boys zurück. Das hat bereits eine Post-Credits-Szene der vierten Season angeteast.

Wann genau das große Finale von The Boys im Jahr 2026 startet, bleibt momentan abzuwarten. Showrunner Eric Kripke versprach derweil, dass er auch mit Fan-Lieblingen nicht zimperlich umgehen wird.