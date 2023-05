Genialer Counter-Strike-Spielzug im Louvre: Meme wird überraschend Realität

Womöglich hängen in einigen Jahren wirklich Videospiele an der Wand im Louvre - CS:GO hat es immerhin schon ins Gebäude geschafft, wenn auch nur kurzzeitig.

Manchmal sollte man Dinge einfach wörtlich nehmen. Das würde das Leben deutlich amüsanter machen! Außerdem wäre sonst ein beeindruckender CS:GO-Clip nie im Louvre gelandet. Wir erklären euch, wie es dazu gekommen ist.

Es laufen die Blast.TV Major, eine Esport-Meisterschaft. Vitality spielt gegen G2, es ist bereits die fünfzehnte Runde angebrochen. G2 scheint zu gewinnen, das Team hat bei A Site die Bombe platziert und das Gegnerteam fast vollständig bis auf einen letzten Spieler dezimiert. Dann aber zeigt Vitality’s Zyw0o, was in ihm steckt – aber seht einfach selbst.

Zyw0o schafft einen schier unglaublichen Clutch und rettet somit die Runde. Der offizielle Twitter-Kanal von Counter-Strike hat daraufhin den Clip mit den Worten Steckt diesen Spielzug in den Louvre geteilt.

Ein geläufiger Satz, der aussagen soll, dass etwas so qualitativ hochwertig ist, dass es in das wohl bekannteste Kunstmuseum der Welt gehört. Die nordamerikanische Counter-Strike-Organisation Dust2.us hat das aber nicht nur als Meme, sondern als echte Aufforderung gesehen. Nur einen Tag später posten sie ein Video auf Twitter, wie jemand vor der Mona Lisa mit einem Laptop ausgestattet steht und den Clip abspielt. Wir haben es in den Louvre gesteckt , schreibt Dust2.us dazu.

Die ganze Aktion wird noch umso passender, wenn man bedenkt, dass das Esport-Turnier in Paris stattgefunden hat, Vitality ein parisisches Team und Spieler Zyw0o natürlich auch Franzose ist. Es war also mehr als passend, diesen beeindruckenden Spielzug in den Louvre zu packen!

Könnt ihr über solche Aktionen lachen oder findet ihr, den Aufwand war der Witz nicht wert? Habt ihr das Meme schon häufiger gesehen oder ist euch das nun zum ersten Mal unter die Augen gekommen? Und was haltet ihr vom Clip selbst? Beeindruckende Leistung oder völlig überbewertet? Schreibt uns eure Einschätzung gerne in die Kommentare!