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George Lucas hat sich mit einem super seltenen Auftritt als Schauspieler gerade einen persönlichen Traum erfüllt

Der Vater von Star Wars hat im nächsten Minions-Film eine Sprechrolle und nein, wir veräppeln euch nicht.

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Vali Aschenbrenner
22.06.2026 | 11:08 Uhr

Minions + Monster startet am 1. Juli 2026 in den deutschen Kinos. Und in dem neuen Animationsfilm von Illumination spielt sogar George Lucas eine kleine Rolle. Bildquelle: DisneyLucasfilm Minions & Monster startet am 1. Juli 2026 in den deutschen Kinos. Und in dem neuen Animationsfilm von Illumination spielt sogar George Lucas eine kleine Rolle. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

George Lucas kehrt auf die große Leinwand zurück, das hat aber nichts mit Star Wars zu tun! Der Schöpfer unseres liebsten Sci-Fi-Franchises kehrt für eine kleine Filmrolle aus dem Ruhestand zurück, und zwar für den Sommer-Blockbuster, mit dem ihr wahrscheinlich am wenigsten gerechnet habt: Minions & Monster.

Uns ist schon klar, dass sich das wie ein Scherz anhört, doch die Neuigkeit hat mit Chris Meledandri ein Produzent des anstehenden Animationsfilms, persönlich bestätigt. Denn wie sich herausstellt, ist George Lucas ein riesiger Minions-Fan.

George Lucas wird offiziell Teil des Minions-Universums

Wie es dazu kam, dass Lucas ab dem 1. Juli 2026 in dem mittlerweile siebten Teil des Ich – einfach unverbesserlich-Franchises zu hören sein wird, erklärt Meledandri gegenüber Collider:

Ich hatte vor zwei Jahren das Privileg, George zu treffen und das hat zu einem Meeting geführt, in dem er mir vor Augen führte, wie sehr er die Filme von Illumination und speziell Ich – einfach unverbesserlich und noch spezieller die Minions liebt. Es war wirklich aufregend, davon zu erfahren und das ebenso mit meinem Team zu teilen. Denn natürlich handelt es sich bei ihm um den Teil einer sehr kleinen Gruppe an Leuten, wofür wirklich jeder Mitarbeiter unseres Studios ein gewisses Maß an Respekt mit sich bringt.

Aus der Geschichte [von Minions & Monster] hat sich dann eine Idee für einen Charakter ergeben und ich habe dann zu Pierre [Coffin], der den Film gemeinsam mit Brian Lynch und Bill Ryan geschrieben hat [...]: Was wäre, wenn wir dafür George [Lucas] bekommen würden? Und sie meinten uns: Willst du uns verarschen? Ich habe das gar nicht kommen sehen, aber so schnell habe ich selten ein Ja erhalten.

Ich habe [George] kürzlich nochmal getroffen und er spricht mit mir schon darüber, was er im nächsten Minions-Film machen möchte. Als das ist schon ziemlich unglaublich.

Welche Rolle genau George Lucas in Minions & Monster übernimmt, ist aktuell nicht bekannt.

Video starten 2:09 Die Minions legen sich bald mit Monstern an und der neue Trailer beweist: Das wird extrem witzig!

Zum übrigen Voice-Cast von Minions & Monster (im Original) zählen übrigens unter anderem Jesse Eisenberg, Allison Janney, Christoph Waltz, Jeff Bridges, Zoey Deutch, Rey Parker und Phil LaMarr. Bisher hat das Ich – einfach unverbesserlich-Franchise weltweit über 5 Milliarden US-Dollar eingespielt (via Box Office Mojo), seit es damit 2010 losging.

George Lucas selbst hat in der Vergangenheit immer wieder mal geschauspielert, zumindest ein kleines bisschen. In der Datenbank von IMDb werden insgesamt zehn Rollen in Film und Fernsehen für ihn gelistet, wobei es sich fast ausschließlich um kleinere Cameos handelt – so zum Beispiel in Indiana Jones und der Tempel des Todes, Men in Black oder der Star-Wars-Parodie Robot Chicken.

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Seit George Lucas 2012 die Star-Wars-Lizenz für 4,05 Milliarden US-Dollar Disney überließ, hielt er sich aus der Kinolandschaft eher raus. Dafür arbeitete er gemeinsam mit Mellody Hobson an dem Lucas Museum of Narrative Art, das am 22. September 2026 in Los Angeles seine Pforten öffnet.

Mehr zu George Lucas und auch Star Wars könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

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