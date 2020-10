Gerücht: Nvidia arbeitet an RTX 3080 Ti mit fast 10.000 Kernen

Arbeitet Nvidia etwa bereits an einer RTX 3080 Ti? Das zumindest will der bekannte Hardware-Leaker kopite7kimi4virgil (@kopite7kimi) in Erfahrung gebracht haben. Einem aktuellen Tweet zufolge steigt dabei die Zahl der Rechenkerne gegenüber der RTX 3080 deutlich an, fast auf das Niveau der RTX 3090.

Doch wie glaubhaft ist der Leak und was könnten wir von einer RTX 3080 Ti überhaupt erwarten?

RTX 3080 Ti mit fast 10.000 Kernen

Laut dem Leak bringt es die angebliche RTX 3080 Ti auf 9.984 Cuda-Recheneinheiten (FP32-ALUs, Shader) - das entspricht 78 Streaming-Multiprozessoren (SMs). Die RTX 3080 (ohne Ti) kommt auf 8.704 Shader (68 SMs).

Wie bei der RTX 3090 soll ein 384-Bit breites Speicherinterface zum Einsatz kommen, ebenso wie GDDR6X-Module. Zur Kapazität des Videospeichers schweigt sich der Leak jedoch aus.

Eine solche Monsterkarte könnte eventuell auch für 8K-Auflösungen interessant werden, auch wenn Hardware-Redakteur Nils den Nutzen von 8K-Grafik aktuell stark bezweifelt.

Wie glaubhaft ist der Leak?

Kopite7kimi4virgil ist einer der bekanntesten Hardware-Leaker und gilt in Fachkreisen als verlässliche Quelle. So sagte er beispielsweise Ende Juli für die RTX 3080 8.600 Punkte im 3DMark Time Spy Extreme voraus. Aktuell liegt der Durchschnittswert laut 3DMark Results bei 8.916 Punkten.

Das ist natürlich kein Beleg für die Richtigkeit der neuen Informationen. Sie passen allerdings zu Nvidias Line-Ups der vergangenen Jahre. Eine Geforce-Reihe ohne Ti-Ableger ist kaum vorstellbar, dazu ist zwischen RTX 3080 und RTX 3090 (8.704 versus 10.496 Cuda-Kerne) auch noch jede Menge Platz für eine RTX 3080 Ti.

Wer sich eine der neuen Geforce-Grafikkarten zulegen will, braucht natürlich auch die richtige Hardware. Im Upgrade-Guide zur RTX 3080 erklären wir euch, welche PC-Komponenten die beste Performance garantieren - und wie viel sie kosten.

Was könnten wir von einer RTX 3080 Ti erwarten?

Die Performance hingegen steht auf einem anderen Blatt. Sollten neben der Zahl der Recheneinheiten nicht gleichzeitig auch die Taktraten gegenüber der normalen RTX 3080 und der RTX 3090 steigen, dürften sich die Performance-Zugewinne bei normaler Rasterisierung im Bereich um zehn Prozent einpendeln - bei 4K-Auflösung.

Die RTX 3090 ist laut GameStar-Test zwischen vier Prozent (1440p) und zwölf Prozent (2160p) schneller als die RTX 3080.

Mehr Power für Raytracing: Die Raytracing-Performance könnte dank zehn RT-Kernen mehr gegenüber der RTX 3080 (78 gegen 68 RT-Kerne) da schon einen deutlicheren Boost erhalten.

Knackpunkt Videospeicher: Der wahre Vorteil einer RTX 3080 Ti könnte im Zweifel aber eher in einem etwas größeren Videospeicher liegen. Die 10,0 Gbyte der RTX 3080 stehen seit der Ankündigung im September in der Kritik, nicht zukunftstauglich zu sein.