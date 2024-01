Fans entdecken gestrichene Sternenkarte von Starfield: »Die hätte ich sogar besser gefunden«

Die Raumfahrt in Starfield hätte ganz anders sein können.

Bethesdas Sci-Fi-Open-World Starfield hat sich seit den Anfängen der Entwicklung stark verändert, insbesondere in Bezug auf die Raumfahrt und die Sternenkarte. Ursprünglich war das Reisen durch den Weltraum in Starfield ein viel komplexerer und anspruchsvollerer Prozess.

Ein von einem Dataminer auf Reddit geteilter Beitrag zeigt jetzt eine frühe Version der Sternenkarte, die enthüllt, welche Gefahren im Weltall auf euch gewartet hätten - und die bei vielen Fans sogar besser als die finale Version ankommt.

Ursprüngliche Ideen versus endgültige Umsetzung

So hätte die Raumfahrt in Starfield werden können: In der ursprünglichen Version sollten sich die Spieler mit Treibstoffmangel und potenziellen Gefahren wie gefährlicher Sonnenstrahlung und Mikrometeoriten herumschlagen. Diese hätten zu »leichten Schäden an der Hülle« oder sogar zu einem »katastrophalen Stop« führen können.

Ein weiteres interessantes Feature war die Anzeige von »Sprungdaten«, die zeigten, wie lange eine Reise dauert und wie viel Treibstoff verbraucht wird. Zusätzlich gab es Filteroptionen in der Sternenkarte, die Handelsrouten und Gefahren hervorheben konnten.

Viele Fans sind von dieser frühen Version der Sternenkarte begeistert und bedauern gerade, dass Bethesda diese komplexeren Elemente entfernt hat. Die Kommentare auf Reddit zeigen, dass viele Spielerinnen und Spieler das ursprüngliche, klarere UI-Design deutlich bevorzugt hätten:

Ich bevorzuge irgendwie das Aussehen von diesem hier. Die Benutzeroberfläche ist viel übersichtlicher und man kann alles sehen. Auf der Xbox hatte ich das Gefühl, dass ich immer eine Nadel im Heuhaufen suchen musste, um einen Planeten zu finden, auf dem ich schon gewesen bin. Invested_Glory auf Reddit

Gott, sie hatten so viele tolle Sachen, die sie aus dem Spiel herausgeschnitten haben pingpy auf Reddit

Auch unser Starfield-Experte Peter hätte sich garantiert über das geradlinigere Design der alten Sternenkarte gefreut, denn für ihn ist die finale Fassung eine Zumutung - aber seht am besten selbst, was er über die Sternen- und Umgebungskarten zu sagen hat:

Es bleibt abzuwarten, ob die Modding Community vielleicht Elemente des ursprünglichen Konzepts ins Spiel bringen wird, wenn in diesem Jahr die Modding Tools offiziell veröffentlicht werden. Dass Bethesda selbst hier noch einmal groß Hand anlegt, wäre zumindest höchst untypisch für den Entwickler.

Was ist euch lieber? Mögt ihr die hübschere, aber unübersichtlichere Sternenkarte aus der Release-Version von Starfield? Oder wäre euch die frühere Version lieber gewesen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!