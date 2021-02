Get Even gratis bei GameStar Plus: Storylastiger Horror-Thriller

Amnesie? Ihr schlüpft in die Rolle des Söldners Cole Black, der zu Beginn des Spiels in einem Sanatorium aufwacht. Wie er dorthin gekommen ist, oder warum er dort ist, weiß er nicht. Seine letzte, blasse Erinnerung ist von einem fehlgeschlagenem Auftrag: er konnte ein gekidnapptes Mädchen nicht rechtzeitig vor einer Bombe retten.

Get Even ist eines der Spiele, die besser werden, je weniger man über die Story weiß. Im Laufe des Spiels erfahrt ihr einige Twists, deckt Geheimnisse auf und zweifelt an eurem Verstand. In der ca. sieben Stunden langen Kampagne erlebt ihr eine verstörende und mitreißende Geschichte. Wenn ihr mehr über das Schicksal des Protagonisten erfahren wollt, solltet ihr es selbst spielen.

Mehr als ein Shooter

Ego-Perspektive, Schießprügel und ein Entwickler (The Farm 51), der durch spaßige Baller-Orgien wie Painkiller: Damnation und der Necrovision-Reihe bekannt wurde: Auf den ersten Blick könnte man Get Even für einen gewöhnlichen Shooter halten. Dieser Eindruck täuscht allerdings; das Schießen ist nicht der wichtigste Teil des Gameplays, Schleichen ist generell die bessere Option. Das Entdecken des Sanatoriums, das Finden von versteckten Hinweisen mit eurem Smartphone und das Lösen von Rätseln nehmen einen mindestens genauso großen Teil des Spiels ein. Auch die Story hat, ähnlich wie in Spielen wie Life is Strange, einen sehr hohen Stellenwert

Get Even ist ein packendes Erlebnis. Wenn ihr auf Hirnverdrehende Storys mit dichter Atmosphäre steht und kleinere Schwächen, wie die mittlerweile etwas altbackene Technik und die verbesserungswürdigen Shooter-Passagen, verzeihen könnt, werdet ihr mit dem Spiel sehr viel Freude haben. Im Test hat Get Even 86 Punkte abgeräumt.

Link zum YouTube-Inhalt

Wir möchten euch bitten, hier keine Keys in die Kommentare zu posten. Denn diese können dann von jedem unbekannten Besucher abgegriffen werden und landen am Ende auf zwielichtigen Reseller-Seiten & Co. Wenn ihr einen Key vergeben wollt, dann weist gerne per Kommentar darauf hin und macht das über die PN-Funktion.



Auch bitten wir euch, hier nicht in den Kommentaren nach Keys zu fragen. Wenn ihr die Vollversion wollt, dann unterstützt uns doch bitte, indem ihr GameStar Plus beitretet.



Vielen Dank für eure Unterstützung!

Ab sofort können alle Plus-Mitglieder ihren Key bis 23:59 Uhr am 28.02. abholen und diesen bis einschließlich 03. März für Get Even bei Gamesplanet einlösen.

Vollversion aktivieren, so geht´s:

Ans Ende dieser Seite scrollen Button "Jetzt Gratis-Spiel sichern" klicken Gutscheincode kopieren Get Even bei Gamesplanet in den Warenkorb legen Gutscheincode im Warenkorb einlösen Spielpreis wird auf 0€ reduziert Bestellung abschließen Direkt bei Steam aktivieren und spielen!

5% Rabatt auf ALLE Spiele bei Gamesplanet

Mit GameStar Plus spart ihr beim Kauf von PC-Spielen nochmals 5 Prozent auf den ohnehin schon stark reduzierten Preis bei Gamesplanet Deutschland. Zum Gutschein für die exklusiven Gamesplanet-Deals geht es hier.