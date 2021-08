Die Jury hat entschieden: Die ersten Trophäen im Rahmen der gamescom 2021 wurden vergeben. Und so viel vorweg: Es gab durchaus die ein oder andere Überraschung! Im Folgenden haben wir für euch alle Gewinner zusammengefasst.

Es stehen noch einige Kategorien aus. Denn die Awards für die einzelnen Genres sowie die vier »Global Awards«, unter anderem für das beste Spiel der Messe, werden erst in den kommenden zwei Tagen vergeben. Wir updaten diesen Artikel entsprechend, sobald weitere Preisträger feststehen.

Das sind die Gewinner der gamescom awards 2021

Vor allem der PC-Sieger darf als Überraschung bezeichnet werden. Immerin trat Syberia: The World Before gegen die Hochkaräter Elden Ring und Age of Empires 4 an. Auf der Xbox setzte sich Halo: Infinite gegen Elden Ring und Far Cry 6 durch.

Bei der PlayStation konnte sich Elden Ring schließlich gegen Tales of Arise und The Dark Pictures: House of Ashes behaupten. Dass sich Mario + Rabbids Sparks of Hope den Sieg auf der Switch vor Just Dance 2022 sichert, ist hingegen keine Überraschung.

Seid ihr schon voll im Messe-Fieber? Auf unserer großen gamescom-Übersichtsseite findet ihr die neuesten Ankündigungen, Trailer und Infos zu den spannendsten Titeln der kommenden Monate!

Folgende Awards stehen noch aus

Das sind noch lange nicht alle Preisträger. Denn in den einzelnen Genres wird der gamescom award erst im Laufe der kommenden Messetage verkündet. Derzeit sind folgende Trophäen noch zu vergeben:

Bestes Action-Adventure

Bestes Actionspiel

Bestes Familienspiel

Bestes Indiespiel

Bestes Rollenspiel

Beste Simulation

Bestes Sportspiel

Bestes Strategiespiel

Bester Multiplayer-Titel

Bestes fortlaufendes Spiel

Most Original Game

Auch die vier gamescom global awards müssen noch vergeben werden, unter anderem für das beste Spiel der diesjährigen Messe:

Best of gamescom

Beste Ankündigung

Bester Trailer

Bestes Lineup

Alle Infos zu den Nominierten und einen Zeitplan, wann mit der Verkündung in den einzelnen Kategorien zu rechnen ist, haben wir ebenfalls für euch zusammengestellt:

13 3 Mehr zum Thema gamescom award 2021: Das sind die Nominierten

Am schnellsten erfahrt ihr die Sieger übrigens, wenn ihr auf Twitch beim von uns produzierten gamescom studio reinschaut. Denn wir haben für euch ein prallgefülltes Live-Programm vorbereitet, dass ihr auf gar keinen Fall verpassen solltet!

Für welches Spiel drückt ihr ganz besonders die Daumen? Und gibt es einen Gewinner, den ihr persönlich nicht nachvollziehen könnt? Schreibt uns eure Meinung gern in die Kommentare!