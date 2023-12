Gewinnt 2 Plätze für Deutschlands größte LAN, sowie ein Meet + Greet mit der Redaktion

Lan Party sind bis heute ein absolutes Highlight für viele von uns.

2024 findet wieder die CAGGTUS in Leipzig statt. Vom 4. bis 7. April 2024 könnt ihr gemeinsam mit euren Freunden bis zu 70 Stunden auf einer der größten LAN-Partys in Deutschland verbringen. Der Ticketvorverkauf ist bereits gestartet.

Und wie ihr bereits auf dem offiziellen Sitzplan sehen könnt, sind eine Menge der LAN Seats bereits vergeben. Bei uns habt ihr nun die Möglichkeit, noch 2 Expert LAN Seats im Wert von insgesamt 348 Euro zu gewinnen!

Und weil auch GameStar, GamePro und MeinMMO als offizielle Medienpartner wieder mit von der Party (sic!) sind, legen wir noch ein Meet&Greet mit den anwesenden Redakteuren (wer das konkret ist, können wir aktuell noch nicht sagen) inklusive eines Blickes hinter unsere Streamingkulissen obendrauf!

So nehmt ihr teil

Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müsst ihr aktives Mitglied unserer GameStar Plus-Familie sein und dann das Teilnahmeformular ausfüllen, das wir euch hier verlinkt haben:

Bitte beachtet, dass ihr und eure Begleitung mindestens 18 Jahre alt sein müsst, um an der LAN teilzunehmen. Die Altersangabe ist verbindlich. Das heißt, auch ein Elternteil darf keine minderjährige Begleitung mit zur LAN nehmen.

Hinweis für neue Plus-User: Aufgrund von Spamschutz sind neue User für eine Stunde nach ihrer Registrierung für unsere Gewinnspiele gesperrt. Solltet ihr bei der Verlosung eine Fehlermeldung bekommen, versucht es in ein paar Stunden bitte nochmal.

Das Gewinnspiel endet am 11.12.2023 um 12 Uhr. Zeitnah nach Ende der Verlosung kontaktieren wir die Gewinnerin oder den Gewinner per Mail.

Und falls ihr nochmal eine Erinnerung braucht, warum LAN-Partys so fantastisch sind, empfehlen wir euch unseren Talk von der CAGGTUS 2023:

26:04 Faszination LAN-Partys: Was lieben wir daran?

Wir wünschen euch viel Glück und vielleicht sehen wir uns ja auf der CAGGTUS in Leipzig! Das gilt übrigens auch für den Fall, dass ihr nicht gewinnt und trotzdem vor Ort seid. Kommt einfach an unserem Stand vorbei und sagt hallo! Wo ihr uns findet und was es bei uns 2024 alles zu sehen gibt, erfahrt ihr in den kommenden Wochen und Monaten auf unseren Websites!