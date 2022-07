Gaming-LCD und Fernseher in einem: Gigabyte enthüllt gigantischen Allround-Monitor

Wie groß ist euer Gaming-Monitor auf dem Schreibtisch? 27 Zoll? 32 oder gar 34 Zoll? Neben dem neuen Gigabyte S55U dürfte er höchstwahrscheinlich dennoch winzig wirken. Denn der jüngst vorgestellte Monitor kommt auf stolze 54,6 Zoll Bilddiagonale.

Ist das noch ein Monitor oder schon ein TV? Wenn euch diese Frage nun durch den Kopf schießt, haben wir bereits die passende Antwort parat: beides ist der Fall! Denn bei einem Blick auf das Feature-Blatt fällt schnell auf, dass wir es hier mit einem echten Allrounder zu tun haben könnten, der vom Marketing jedoch fragwürdig positioniert wird.

Gaming-Features in der technischen Oberklasse

Vermarktet wird der Gigabyte S55U auf der offiziellen Website trotz der für Schreibtische denkbar ungeeigneten Größe nämlich dennoch primär als Gaming-Monitor, weshalb wir uns hinsichtlich der Funktionen zunächst auf diesen Bereich konzentrieren.

Das verbaute VA-Panel löst in UHD auf (3840 x 2160 Pixel), die Bildwiederholrate beträgt 120 Hz. Um das Display also wirklich auszureizen, solltet ihr potente Hardware verbaut haben, vor allem im Hinblick auf die Grafikkarte.

Das Kontrastverhältnis beträgt 5000:1, in puncto Helligkeit kann der S55U bis zu 1500 cd/m² erreichen. Gigabyte selbst gibt diesen Wert allerdings als Peak an und nennt einen Wert von 500 cd/m² als Durchschnitt. Die Reaktionszeit (Grau zu Grau) schwankt zwischen 2ms bis 5ms, ist also für die meisten Spiele ausreichend.

Bei der Konnektivität werden aktuelle Standards erfüllt: Zwei HDMI-2.1-Ports, USB 3.2, WLAN (802.11ac), Bluetooth und noch weitere Anschlüsse befinden sich an der Rückseite des Geräts.

Der S55U verfügt über eine Zertifizierung für FreeSync Premium, Dolby Vision, HDR10+ sowie die Audio-Technologien Dolby Atmos und DTS HD. Das führt uns auch direkt zum anderen Verwendungszweck, nämlich als TV-Gerät.

Die richtige Marketing-Entscheidung?

Es darf infrage gestellt werden, ob die Vermarktung als Gaming-Monitor eine weise Entscheidung ist. Denn nicht nur aufgrund seiner Größe ist der S55U wohl besser im Wohnzimmer aufgehoben, sondern auch hinsichtlich der Unterstützung für Android-TV.

Damit erhaltet ihr Zugriff auf zahlreiche Apps wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus und mehr. Spätestens, wenn ihr die Oberfläche des Android-Ablegers aufruft, dürfte kaum noch jemand an einen Gaming-Monitor denken, wodurch die Positionierung auf dem Markt noch fraglicher erscheint. Aber hey, immerhin habt ihr die Wahl.

Was soll der Spaß kosten? Kommen wir zum Elefanten im Raum, dem Preis. Zu dem schweigt sich Gigabyte derzeit noch aus. Kein Wunder, immerhin ist das Display derzeit noch nirgends lieferbar. Bei einem Preischeck von alternativen Monitoren in dieser Größenordnung wird aber schnell klar, dass es nicht gerade günstig werden dürfte.

Würdet ihr den Gigabyte S55U für euch in Betracht ziehen, oder bleibt euch bei der Größe des Monitors die Spucke weg? Gaming-Monitor mit TV-Features oder doch eher TV mit Gaming-Ausrichtung, wie ist eure Meinung? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!