Godsworn sieht aus wie ein Warcraft 3 mit Mythologie-Twist und kommt 2023

Godsworn erinnert grafisch und spielerisch an Warcraft 3, setzt aber auf baltische Mythologie.

Blizzard mag das Revival von Warcraft 3 mächtig in den Sand gesetzt haben, doch 2023 müsst ihr trotzdem nicht darauf verzichten. Na gut, zumindest versuchen sich gelegentlich deutlich kleinere Studios daran, die Faszination wieder aufleben zu lassen.

So auch das Echtzeitstrategiespiel Godsworn, das derzeit von einem Studio namens Thunderoak Interactive entwickelt wird und sowohl grafisch als auch spielerisch direkt wohlige Erinnerungen an den RTS-Klassiker von Blizzard weckt. Zusätzlich schwingt auch noch ein Hauch Age of Mythology mit.

Was für ein Spiel ist Godsworn?

Als Echtzeitstrategiespiel geht es in Godsworn in erster Linie darum, eure Feinde in chaotischen Schlachten in die Knie zu zwingen. Dafür baut ihr eure Basis auf, errichtet Gebäude, sammelt Ressourcen und bildet Einheiten aus.

Ihr müsst also sowohl eure Wirtschaft in den Griff kriegen, als auch eure Feinde mit steten Angriffen unter Druck setzen. Das Spielkonzept ist nicht neu, durchwanderte in den letzten Jahren aber ein äußerst tiefes Tal. Aktuell scheint es zumindest so, als würden klassische RTS-Spiele ein kleines Comeback feiern. Eben auch dank kleinerer Projekte wie Godsworn!

Einen ersten Eindruck vom Pre-Alpha-Gameplay vermittelt ein Trailer:

2:21 Gameplay zu Godsworn: Dieses RTS erinnert an Warcraft 3 mit Göttern

Was macht Godsworn besonders?

Godsworn setzt wie Warcraft auf besondere Einheiten und Helden, die mit mächtigen übernatürlichen Fähigkeiten das Schlachtenglück rasch wenden können. Doch während solcherlei Kräfte in Warcraft meistens auf Magie zurückgehen, handelt es sich in Godsworn um göttliche Macht.

Das Spiel greift das historische Ereignis der baltischen Kreuzzüge auf, die zwischen dem 12. und 13. Jahrhundert stattfanden. Also der angestrebten Christianisierung der heidnischen Völker in in den baltischen Staaten und Skandinavien. Im Spiel läuft das alles natürlich deutlich fantastischer ab und bringt auch Monster oder Götterkrieger mit sich.

Während die Helden der Kreuzritter Engel beschwören, setzen die baltischen Stämme auf ihre eigenen Götter wie etwa Saule die Sonnengöttin.

Es wird zwei spielbare Fraktionen geben, wobei die eine Seite die christlichen Kreuzritter abbildet und die andere die heidnischen Stämme. Beide Seiten greifen auf die Macht ihrer Götter zurück, ihr bekommt also einen guten Einblick in die Götterwelt der baltischen Mythologien.

Das Spiel soll noch 2023 im Early Access erscheinen und bietet neben einer Einzelspieler-Kampagne aus Sicht der baltischen Stämmen auch eine Koop-Option. Zumindest ist beides angedacht.

Was haltet ihr von Godsworn? Freut ihr euch auf dieses Projekt? Kanntet ihr es vielleicht sogar schon? Wollt ihr noch mehr darüber erfahren? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!