GOG verschenkt heute noch das Cyberpunk-Rollenspiel Dex, aber ihr müsst schnell sein!

Ihr wollt euch ein kostenloses Cyberpunk-Rollenspiel sichern? Dann müsst ihr schnell sein! GOG verschenkt im Zuge des hauseigenen Summer Sales heute noch den atmosphärischen 2D-Sidescroller Dex.

In diesem Artikel bekommt ihr alle wichtigen Infos zur Gratis-Aktion: Wie ihr euch das Spielegeschenk sichert, wie lange ihr noch Zeit habt und was Dex überhaupt für ein Spiel ist. Eigentlich gibt es keine Zeit zu verlieren, ich möchte euch an dieser Stelle aber nicht davon abhalten, einen Blick in die aktuell besten Spielevertreter des Cyberpunk-Genres zu werfen:

191 32 Mehr zum Thema Die 36 besten aktuellen Cyberpunk-Spiele, die ihr jetzt zocken könnt

Dex kostenlos bei GOG - aber nicht mehr lange

Was für ein Spiel ist Dex? Dex wurde ursprünglich am 7. Mai 2015 veröffentlicht und stammt von dem tschechischen Entwicklerstudio Dreadlocks. Das Spiel reiht sich in das düstere und dystopische Cyberpunk-Genre ein und wurde offensichtlich von Klassikern der Stilrichtung wie Deus Ex, Blade Runner, Ghost in the Shell oder Neuromancer inspiriert.

Dex spielt sich auf den ersten Blick wie ein klassischer 2D-Plattformer. Allerdings kommen auch altbekannte Cyberpunk-Elemente wie Hacking und die persönliche Modifizierung durch Cyber-Implantate zum Einsatz. Gleichzeitig wird gekämpft, geschlichen, gehackt, während es auch ein paar Rollenspiel-Einflüsse wie Charakter-Skills oder das gezielte Führen von Dialogen gibt.

Das sagen Kritiker und Fans: Auf Metacritic kommt Dex auf einen Wertungsdurchschnitt von 62 Punkten. So werden von der Presse unter anderem die Story und die Atmosphäre gelobt. Allerdings hapert es ein wenig beim Gameplay und der spielerischen Tiefe. Fans zeigen sich ein wenig versöhnlicher, unter Spielern kommt Dex auf einen Wertungsdurchschnitt von 7,7 Punkten.

Einen konkreten Eindruck von Dex könnt ihr euch natürlich im offiziellen Trailer zum Cyberpunk-Rollenspiel verschaffen:

Wie sichere ich mir Dex kostenlos bei GOG? Damit Dex in eurer Spielebibliothek landet - und das ganz ohne Kosten - müsst ihr GOG gestatten, euch hin und wieder Werbemails zukommen zu lassen. Habt ihr damit kein Problem, geht ihr einfach wie folgt vor:

Ruft die Startseite von GOG auf

Scrollt ein wenig herunter, um beim Banner zu der Gratis-Aktion zu landen

Klickt auf Zustimmen und Spiel erhalten

Meldet euch mit eurem GOG-Account an - sofern ihr vorher nicht schon angemeldet wart

Fertig! Schon sollte Dex in eurer GOG-Bibliothek gelandet sein

Wie lange habe ich noch Zeit? Wollt ihr euch Dex kostenlos bei GOG sichern, müsst ihr euch ranhalten. Die Gratis-Aktion läuft nur noch bis heute, den 29. August 2022 um 15 Uhr nach deutscher Zeit. Haltet euch also ran, bevor euch die Zeit davonläuft!

Dex - Screenshots ansehen

Die wichtigsten Infos zum GOG Summer Sale

Bis zum 5. September 2022 findet übrigens der große Summer Sale bei GOG statt. Auf der Plattform des Studios hinter Spielen wie The Witcher 3 oder Cyberpunk 2077 gibt es aktuell mehr als 3.500 Angebote - teilweise mit bis zu 90 Prozent Rabatt.

Welche Angebote euch die Redakteure der GameStar an Herz legen und welche Spiele zum Spottpreis ihr definitiv nicht verpassen solltet, das erfahrt ihr in unserer großen Übersicht zum GOG Summer Sale:

26 6 GOG Summer Sale 9 günstige Spiele, die sich in unseren Augen wirklich lohnen

Kennt ihr Dex bereits oder macht euch die Gratis-Aktion neugierig? Welche Cyberpunk-Spiele würdet ihr anderen GameStar-Lesern empfehlen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen!