Großer GOG-Sale: 9 günstige Spiele, die sich in unseren Augen wirklich lohnen

Es gibt dezente Sales - und es gibt den Wow!!! GOG Sale , der gerade auf GOG.com mit allerlei OMG-Emojis und einer gehörigen Portion Augenzwinkern beworben wird. Rein inhaltlich ist die Rabattaktion aber definitiv kein Scherz: Über 3.500 Spiele sind teils drastisch reduziert. Darunter natürlich viele Klassiker - für die ist GOG schließlich bekannt -, aber auch diverse neuere Spiele, die ihr ganz ohne DRM genießen könnt.

Ihr könnt euch jetzt natürlich durch alle 3.500 Einträge wühlen, verpasst dann aber eventuell all die coolen Ankündigungen der gamescom 2022. Zum Glück geht es auch leichter, denn wir kredenzen euch unsere 10 redaktionellen Empfehlungen im aktuellen GOG Sale. Toll, oder?

Lords of the Fallen: GOTY

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: Deck 13 | Release: 28. Oktober 2014 | Preis & Rabatt: 4,50 Euro (85 Prozent Rabatt)

Dimitry Halley: Seit Jahren gibt es endlich mal wieder einen handfesten Grund, Lords of the Fallen nachzuholen: Das Reboot The Lords of the Fallen wurde gerade im Rahmen der gamescom 2022 angekündigt. Und es folgt der gar nicht so aufregenden Tradition, einfach ein “The” vor den Titel zu packen, um ein bisschen mehr Kante zu zeigen. Wie The Batman. Naja, aber eigentlich tue ich dem Original unrecht, denn es lohnt sich auch jenseits des Reboots, das Soulsike-Action-Rollenspiel von 2014 nachzuholen.

Lords of the Fallen erschien zu einer Zeit, als noch kaum ein anderer Entwickler das Erfolgsrezept von Dark Souls kopierte. Und bevor ihr fragt: Ihr werdet in Lords of the Fallen nicht den gleichen Kick wie in Elden Ring bekommen, denn Härtegrad und Komplexität fallen deutlich überschaubarer aus, aber die Kämpfe, das Ausweichen, die Wucht der Angriffe - all das fühlt sich deutlich mehr nach Souls als beispielsweise nach Devil May Cry oder Batman: Arkham Asylum an.

Das Spiel hat auf jeden Fall seine Ecken und Kanten. Die Story ist … nichts, die spielerische Vielfalt dünnt sich gen Ende der Kampagne merklich aus und die Balance erreicht wie erwähnt nicht das Niveau eines Dark Souls. Deck 13 probierte hier zum ersten Mal aus, was sie in The Surge erheblich verfeinern würden: ihre ganz eigene Formel für gute Action-Rollenspiele aufzustöbern. Aber für nicht mal fünf Euro ist Lords of the Fallen auf jeden Fall ein lohnenswerter erster Versuch.

Lost Words: Beyond the Page

Genre: Adventure | Entwickler: Sketchbook Games | Release: 6. April 2021 | Preis & Rabatt: 3 Euro (80 Prozent Rabatt)

Steffi Schlottag: Okay, lasst es mich direkt aus dem Weg räumen: Disco Elysium ist gerade bei GOG auf 14 Euro reduziert und alle Story-Fans, die es noch nicht gespielt haben, packen es bitte jetzt ins Körbchen, danke. Aber ich will euch ja in unseren Sale-Artikeln nicht immer das gleiche Spiel empfehlen. Deswegen lege ich euch heute eine andere fantastische Geschichte ans Herz: Lost Words: Beyond the Page.

Dieses ungewöhnliche Adventure wird alle Bücherwürmer erfreuen. Es ist nämlich ein Mix aus 2D-Platformer und interaktivem Tagebuch (damit hatten sie mich am Haken), in dem ihr Wörter eintragt und dadurch die berührende Geschichte selbst zusammensetzt. Ist in einem Absatz nicht ganz einfach zu beschreiben, schaut euch am besten mal den Trailer oben an.

Lost Words stammt aus der Feder von Rhianna Pratchett, der Tochter des Scheibenwelt-Autoren, die bereits an Tomb Raider, Heavenly Sword und weiteren Spielen mitgearbeitet hat. Und die Erfahrung mit dem Fantasy-Genre merkt man ihrem Spiel auf jeder Seite an - wenn es irgendwie geht, spielt es am Stück durch. Das dauert ungefähr fünf Stunden und lässt euch garantiert komplett in der wunderschönen Aquarellwelt versinken.

Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: Eidos Montreal | Release: 26. August 2011 | Preis & Rabatt: 3 Euro (85 Prozent Rabatt)

Valentin Aschenbrenner: Der aktuelle GOG-Sale lässt mich wirklich schwach werden. Mit Fallout: New Vegas, Star Wars: Episode 1 Racer und Mad Max sind ein paar meiner absoluten Lieblingsspiele reduziert - und das nicht zu knapp! An dieser Stelle erwarte ich aber ein Lob von euch. Denn um ein Haar hätte ich schon wieder was zu Mad Max getippt - ich habe mich wirklich zusammengerissen. Immerhin wollen Traditionen auch mal gebrochen werden. Außerdem bietet mir GOG ohnehin eine fantastische Gelegenheit, ein anderes meiner Lieblingsspiele zu empfehlen.

Dabei meine ich natürlich Deus Ex: Human Revolution, das ihr aktuell für schlappe 3 Euro im GOG-Sale erstehen könnt. Doch nicht nur das: das Debüt von Adam “I never asked for this” Jensen kommt sogar noch in seinem Director’s Cut, welches ein paar der gravierendsten Probleme der ursprünglichen Fassung über Bord geworfen hat. So seid ihr in Bosskämpfen beispielsweise nicht mehr gezwungen, auf direkten Konfrontationskurs zu gehen, wenn ihr euch einen Stealth-Build zusammengebastelt habt.

Aber ich bin fast ein bisschen voreilig. Denn was für ein Spiel ist Deus Ex: Human Revolution überhaupt? Im Titel des Entwicklerstudios Eidos Montreal geht es im super-coolen Matrix-Mantel von Protagonist Adam Jensen in eine dystopische Zukunft, die geradezu vor Cyberpunk-Ästhetik trieft. Dabei kommt ihr einer globalen Verschwörung auf die Spur, in der ihr eine persönliche Agenda verfolgt und könnt dabei von euren kybernetischen Verbesserungen Gebrauch machen, die V aus Cyberpunk 2077 ganz neidisch machen würde. Gleichzeitig trefft ihr wichtige Entscheidungen, die erheblichen Einfluss auf den weiteren Story-Verlauf haben können.

Deus Ex: Human Revolution ist also ein bisschen Shooter, ein bisschen Stealth-Spiel, ein bisschen Rollenspiel - aber vor allem eine richtig spannende Story-Erfahrung … auch wenn das enttäuschende Ende dem nicht ganz gerecht wird. Manchmal ist eben mal der Weg das Ziel.

Call of Juarez: Gunslinger

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: Techland | Release: 22. Mai 2013 | Preis & Rabatt: 4 Euro (70 Prozent Rabatt)

Phil Elsner: Richtig gute Story-Shooter mit einer packenden Singleplayer-Kampagne im Fokus werden ja immer seltener heutzutage - alles muss gefühlt ein Online-Service-NFT-DLC-MMO-Shooter sein. Versteht mich nicht falsch, ich liebe Multiplayer-Shooter! Aber manchmal muss es eben einfach ein klassischer Ego-Shooter sein, der eine spannende Handlung erzählt und dann einfach vorbei ist. Und ganz genau das bietet Call of Juarez: Gunslinger.

»Selten ist mir ein Charakter in so kurzer Zeit so ans Herz gewachsen. Egal, wie sehr sich der alte Revolverheld auch in Widersprüche verstrickt, er findet immer wieder einen Ausweg, ohne auch nur einen Hauch seines Charmes einzubüßen«, schrieb Flo damals im Test zu Gunslinger - und ich kann mich seinen Worten auch heute noch zu einhundert Prozent anschließen.

Gunslinger ist purer, grimmiger, stimmungsvoller Wild-West-Flair und vereint wuchtige Revolver-Shootouts mit einem der coolsten Western-Helden der Videospielgeschichte und tollen erzählerischen Kunstgriffen, die ich euch hier gar nicht weiter spoilern will.

Und weil Gunslinger mit seiner markanten Grafik im Graphic-Novel-Style auch 2022 noch erstaunlich gut aussieht, fällt es nicht einmal großartig auf, dass der Titel inzwischen schon beinahe 10 Jahre auf dem Buckel hat. Für unter vier Euro trifft man als Shooter-Fan hier absolut ins Schwarze.

Syberia

Genre: Point-and-Click-Adventure | Entwickler: Microids | Release: 18. Juni 2002 | Preis & Rabatt: 2 Euro (85 Prozent Rabatt)

Natalie Schermann: Syberia ist für mich wie ein altes Fotoalbum. Alle paar Jahre krame ich das Point-and-Click-Adventure heraus und lasse mich im Meer voller nostalgischer und warmer Erinnerungen treiben. Dabei schlüpfe ich in die Rolle der ambitionierten Anwältin Kate Walker, die eigentlich nur einen Zwischenstopp im Alpendorf Valadilène einlegen möchte, um den Verkauf einer alten Automatenfabrik abzuwickeln. Dabei ahnt sie noch nicht, in welch fantastische und mitreißende Familiengeschichte sie hineingezogen wird.

Bei meiner Ankunft herrscht auf den Straßen Trauer um den Tod der Fabrikbesitzerin Anna Voralberg und die Melancholie ist in jeder Faser der Stadt zu spüren. Die regnerische Kulisse, die musikalische Untermalung, die quietschenden Automaten: Ich kann die drückende, aber gleichzeitig auch sehr magische Atmosphäre des Spiels fast schon einatmen. Und diese Stimmung ist für mich bis heute die größte Stärke des Spiels!

Während ich kleinere und größere Rätsel löse, erfahre ich immer mehr über die Geschichte der Voralberg-Familie und Annas Bruder Hans - den letzten Erben der Automatenfabrik. So beginnt eine wundersame und stimmungsvolle Reise durch Europa bis in den weiten Osten Russlands und die Suche nach dem genialen Erfinder Hans, dem geheimnisvollen Ort Syberia - und Mammuts!

Den Klassiker, der für mich zu den besten Vertretern des Genres zählt, könnt ihr jetzt für spottbillige 2 Euro nachholen! Und für mich wird es auch mal wieder Zeit, einen Abstecher nach Valadilène zu machen.

Hitman: Blood Money

Genre: Action | Entwickler: IO-Interactive | Release: 30. Mai 2006 | Preis & Rabatt: 2 Euro (80 Prozent Rabatt)

Mary Marx: Was gibt es besseres, als einen Auftragskiller zu spielen? Eben. Zwar ist Hitman: Blood Money nicht der modernste Teil, in dem wir mit Agent 47 auf Jagd gehen, dafür ist er in meinen Augen bis heute der umstrittenste beste der Serie. Und Schuld daran sind die cleveren Möglichkeiten, eurer Zielperson auflauern.

Etwa könnt ihr auf einer exklusiven Poolparty den angestellten Clown ins Traumland befördern (je nach Gusto auch für immer) um euch so Zutritt zu verschaffen. Mit buntem Afro und Clownsnase geht es dann vielleicht in das Poolhaus, in dem euer Opfer mutterseelenallein ein paar Runden schwimmt. Es wäre doch wirklich schade, wenn dort etwas passiert… Alternativ versteckt ihr euch im Wandschrank und wartet auf die perfekte Gelegenheit.

Blood Money bietet so viele spannende Level (wir erinnern uns an die Himmel-und-Hölle-Party oder das Requiem ganz zum Schluss), wie in keinem anderen Hitman davor oder danach, sodass ich bis heute liebend gerne über die etwas in die Jahre gekommene Grafik und Steuerung hinwegsehe. Für gerade mal 2 Euro bekommt ihr einen Mordsspaß.

Darkest Dungeon

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Red Hook Studios | Release: 19. Januar 2016 | Preis & Rabatt: 3,50 Euro (85 Prozent Rabatt)

Dennis Zirkler: Auch sechs Jahre nach seiner Veröffentlichung ist Darkest Dungeon für mich immer noch eines der besten Roguelike-Spiele überhaupt. Ihr übernehmt die Kontrolle über eine Söldnertruppe, die ihr durch eine Handvoll verschiedener Arten von Dungeons steuert, um in rundenbasierten Kämpfen Skeletten, Zombies, Banditen und anderen Feinden den Garaus zu machen.

Mit dem erbeuteten Loot wertet ihr eure Siedlung auf, kauft neue Ausrüstung und werbt neue Kämpfer an. Letzteres ist auch dringend notwendig, denn nur allzu oft werden eure Abenteurer das Zeitliche segnen und ihr müsst sie tot in den Verliesen zurücklassen – der Schwierigkeitsgrad von Darkest Dungeon ist äußerst anspruchsvoll.

Nicht nur spielerisch kann Darkest Dungeon überzeugen, auch die Präsentation ist stimmig – trotz einfachem Grafikstil strotzt das Spiel vor Atmosphäre und der Erzähler ist ohnehin unvergleichlich.

Torment: Tides of Numenera

Genre: Rollenspiel | Entwickler: inXile Entertainment | Release: 2017 | Preis & Rabatt: 11 Euro (62 Prozent Rabatt)

Géraldine Hohmann: Klar, alle großen Oldschool-Rollenspiele sind bekannt für ihre großartige Story, was für ein alter Hut, Géraldine. Torment: Tides of Numenera ist aber ganz anders - denn in Wahrheit ist es viel mehr Adventure als Rollenspiel! Die taktischen Rundenkämpfe sind hier nicht nur ziemlich schlicht gehalten, sie kommen bei redegewandten Spielern (zu denen ich mich natürlich zähle, ähem) auch so selten vor, dass man nach stundenlangen Dialogen richtig davon überrascht wird.

Was einige abschrecken könnte, ist ein Segen für alle, die sich vor allem für die abgedrehte, brutale, herzerwärmende und emotionale Science-Fantasy-Story von Torment interessieren und sich nicht mehr mit komplizierten Rollenspielmechaniken herumschlagen wollen als nötig. Denn die Geschichte lohnt sich!

Die großen Fragen um Menschlichkeit, bewegende Nebenquests wie Roboter mit Kinderwunsch und kleine Details wie Marktstände, die Kopfschmerzen verkaufen … Torment ist ganz großes (Kopf-)Kino. Denn die grafische Darstellung dieser Geschichten ist eher rudimentär. Dafür gibt es aber echte Entscheidungen, die ich am Ende nicht aus mechanischen Gründen treffe, sondern weil sie mir wirklich am Herzen liegen.

Journey to the Savage Planet

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: Typhoon Studios | Release: 28. Januar 2020 | Preis & Rabatt: 12 Euro (60 Prozent Rabatt)

Tillmann Bier: Ich möchte eigentlich nicht schreiben, dass es Spaß macht, süße außerirdische Tiere in fleischfressende Pflanzen zu treten. Aber in Journey to the Savage Planet war es leider doch irgendwie lustig, auch wenn mir die quietschenden Viecher sehr leid taten. Aber zurück zum Anfang: Journey to the Savage Planet ist ein Sci-Fi-Adventure, in dem ihr für eine ziemlich zwielichtige Firma zu einem fernen Planeten reist. Dort erforscht ihr Flora und Fauna und entdeckt ein großes Geheimnis.

Die größte Stärke des Spiels ist dessen absolut schräger Humor, der euch gerade dann viel Freude bescheren kann, wenn ihr das Spiel mit einem Freund oder einer Freundin spielt. Schon allein die vielfältigen und meist ziemlich komischen, teilweise aber auch gefährlichen Tiere sind ein echter Hingucker. Gar nicht zu reden von den irren Videos, die ihr mit der Story nach und nach freischaltet.

Beim Gameplay erwarten euch neben den Kämpfen auch diverse Parkour-Einlagen und Rätsel, die ihr mit verschiedenen Hilfsmitteln meistert. Die sind meist recht kurzweilig, teilweise aber auch ein bisschen kniffliger. Für 12 Euro könnt ihr hier aber nicht viel falsch machen.

