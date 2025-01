Auf GOG sind gerade über 6.300 Spiele reduziert: 10 Empfehlungen im New Year Sale

Über 6.300 reduzierte Spiele gibt es im GOG-Sale – wir helfen euch bei der Suche nach richtig guten Schnappern.

Steam verzichtet dieses Jahr auf einen hauseigenen Lunar Sale, stattdessen müsst ihr euch durch die einzelnen Publisher wühlen, um die Angebote zum Chinesischen Neujahrsfest zu finden. GOG macht es euch da leichter: Der New Year Sale 2025 heißt zwar dem Namen nach nicht Lunar Sale, bündelt aber trotzdem sämtliche Angebote unter einem Dach – und zwar eine beträchtliche Anzahl.

Über 6.300 Spiele sind nach eigenen Angaben teils stark reduziert. Das Maximum reicht bis zu Rabatten von 95 Prozent. Da helfen wir euch natürlich tatkräftig, indem wir ein paar besonders gute Angebote für euch herauspicken.

Wichtig: Der New Year Sale 2025 ist bereits gestartet und läuft bis zum 5. Februar 2025. Ihr habt also noch ein bisschen Zeit, euch mögliche Käufe gut zu überlegen. Und jetzt rein in die Materie.

Highlight: Pathfinder: Wrath of the Righteous

Genre : Oldschool-Rollenspiel

: Oldschool-Rollenspiel Entwickler : Owlcat Games

: Owlcat Games Release: September 2021