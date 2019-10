Auf Konsolen zählt der Shooter GoldenEye 007 für den Nintendo 64 als ein Klassiker. Und wie wir wissen, interessieren sich GameStar-Leser für nichts mehr, als wie Dinge in der Unreal Engine 4 aussehen. Da trifft es sich gut, dass einige Fans GoldenEye in der beliebten Engine unter dem Namen GoldenEye 25 neu auflegen wollen.

Am 28. September veröffentlichte das Team ein Gameplay-Video des Silo-Levels auf Youtube und zeigt, dass das Projekt bereits spielbar ist. Hier ballert sich der Geheimagent 007 durch ein Raketensilo und erledigt dabei mit seiner schallgedämpften Pistole und Sturmgewehren allerlei Handlanger, während er Zugangskarten und Computerchips sammelt.

Dem Team zufolge ist das gezeigte Level das bisher kompletteste des Fan-Remakes. Es soll bereits zu ungefähr 80% abgeschlossen sein. Die anderen Missionen befinden sich noch in einem früheren Entwicklungsstadium.

Kein Zusammenhang mit GoldenEye: Source: Das Projekt GoldenEye 25 steht nicht mit dem 2010 veröffentlichen Golden Eye: Source in Verbindung. Einige Mitglieder des Mod-Teams arbeiteten jedoch in der Vergangenheit an dem Projekt auf Basis der Source-Engine.

Gibt es rechtliche Probleme? Da GoldenEye: Source nicht eingestellt wurde, ist das Team guter Dinge, dass auch ihr Projekt nicht von großen Firmen vorzeitig beendet wird. Um etwaige rechtliche Probleme zu minimieren erschafft man sämtliche Assets selbst und akzeptiert keinerlei finanzielle Unterstützung für das Remake.

Derzeit plant man die gesamte Singleplayer-Kampagne von GoldenEye 007 nachzubauen. Auf einen Multiplayer-Modus will man verzichten, den gibt es immerhin bereits mit GoldenEye: Source. Nach aktuellen Plänen soll das fertige Projekt im August 2022 zum 25. Geburtstag des Originals kostenlos erscheinen.