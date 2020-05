Wenn ihr noch nicht wisst, wie ihr euren heutigen Freitag verbringen wollt, hätten wir da einen Vorschlag: Lasst euch doch von Gollum persönlich den kompletten »Der kleine Hobbit«-Roman in einem 12-stündigen Lesemarathon vorlesen.

Andy Serkis startet heute im Zuge eines Livestreams eine Charity-Aktion, in der er ein Live-Hörbuch zur Herr-der-Ringe-Vorgeschichte zum Besten gibt. Zuhören kann jeder - Spenden sind optional und gehen an Organisationen, die junge Familien mit Babys und Kleinkindern während der Corona-Pandemie unterstützen.

Der Livestream läuft bereits

Die Lesung von Andy Serkis läuft seit heute, dem 8. Mai um 11 Uhr deutscher Zeit. In seinem Wohnzimmer und vor einer riesigen Gollum-Statue hat der Darsteller es sich mit seiner Lesebrille bequem gemacht und trägt gut gelaunt den Fantasy-Klassiker vor. Den Stream haben wir euch hier eingebunden:

Im Anschluss soll die Lesung auch als Aufzeichnung zugänglich gemacht werden. Spenden können währenddessen auf der gofundme-Seite des Schauspielers abgegeben werden. Das gesammelte Geld geht zu gleichen Teilen an die Organisation Best Beginnings, die jungen Familien während der Hilfe anbietet und NHS Charities Together - einer übergeordneten Organisation, die freiwilligen Charity-Mitarbeitern und Pandemie-Patienten hilft.

Noch mehr Herr der Ringe

Fans von Gollum, dem Hobbit und Herr der Ringe finden bei uns außerdem noch mehr brandneue Inhalte aus dem Universum. Wir haben uns in einer weltexklusiven Preview das Next-Gen-Spiel Gollum angeschaut, in dem ihr den zwiegespaltenen Charakter bei seiner ganz eigenen Reise begleitet.

Im Stealth-Spiel erlebt ihr die bisher unerzählte Geschichte von Gollums Flucht aus den Verliesen von Barad-dûr, in denen er von Sauron gefangen gehalten wurde. Wer es kurz und knackig mag, der findet die 5 wichtigsten Fakten zu Gollum in unserem Artikel zusammengefasst.