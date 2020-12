Große Probleme bei Google: YouTube, Gmail & mehr down

Ursprüngliche Meldung: Google hat aktuell massive Probleme: YouTube, Gmail, Stadia, Google Play, Google Maps, Google Drive und weitere Dienste sind aktuell nicht verfügbar.

Die Google-Suche funktioniert weiterhin, aber nicht vollständig. So führt etwa die Bildersuche zur selben Fehlermeldung, die man auch auf anderen Seiten zu sehen bekommt:

"500. That's an error.

There was an error. Please try again later. That's all we know."