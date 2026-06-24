Gothic: Welches Lager ist das beste? Wir klären das jetzt ein für alle Mal

Freiheit, Glaube oder Ordnung? Stimmt ab, welches Lager euch persönlich am meisten zusagt.

Seit 25 Jahren wird darüber diskutiert, wir finden nun die eindeutige Antwort auf die wohl wichtigste Frage zu Gothic: Welches der drei Lager steht in eurer Gunst am höchsten?

Standesgemäß müsste natürlich jede Fraktion ihren besten Kämpfer schicken, damit es im wahrsten Sinne ausgefochten wird. Am besten auf neutralem Grund – Xardas hat bestimmt ein Stockwerk in seinem Turm frei. Oder vielleicht möchten sich die Orks ja als Gastgeber versuchen.

Wer gewinnt?

Da sich das nach modernem, internationalem Recht aber ein bisschen schwierig umsetzen lässt und auch der Fleischwanzen-Weitwurf logistische Probleme birgt, greifen wir zur nächstbesten Methode: Wir fragen euch! Stimmt bitte erstmal einfach ganz simpel für euren Favoriten ab. Nein, »Kommt drauf an« gilt diesmal nicht, wir müssen hier knallharte Fakten schaffen.

Die drei Verfechter kennt ihr natürlich nur zu gut. An ihnen hat sich auch im Gothic Remake nichts geändert, es sind ganz die alten, blutig geschlagenen Nasen.

Im Alten Lager herrscht strenge Ordnung, dafür sorgen die Gardisten. Einfache Buddler und einflussreichere Schatten gehen ihren Geschäften nach, handeln mit den anderen Lagern und stehen im Dienst der mächtigen Erzbarone unter Gomez. In ihrer Burg beherbergen sie die Feuermagier, denen ihr euch auch anschließen könnt.

1:22 Gothic ist wieder da! DAS Rollenspiel aus Deutschland feiert nach 25 Jahren sein Comeback mit einer ergreifend Ansprache an die Fans

Autoplay

Das Sumpflager, auch liebevoll das Lager der Sektenspinner genannt, hat im Remake eine massive Verschönerungskur erhalten. Grundlegend läuft hier aber alles wie immer: Mitten im Dschungel leben Novizen, Templer und Baals für den einen höheren Zweck, nämlich dem mysteriösen Schläfer zu dienen, der ihnen besondere Fähigkeiten verleiht. Nicht zu vergessen das tägliche kostenlose Gra… Sumpfkraut.

Das Neue Lager ist das freieste von allen. Was auch bedeutet, es herrscht das Gesetz des Stärkeren – oder besser gesagt des Klügeren. Gesitteter geht es bei den Söldnern zu, die die Wassermagier beschützen, unter dem Kommando des ehemaligen Generals Lee.

Wenn ihr eure Treue in der Abstimmung bekundet habt, hüpft gerne erst in einen kühlen Pool (ohne Blutfliegen) und dann in unsere Kommentarsektion, wo wir sehr gespannt auf eure Meinungen sind. Warum habt ihr euch für welches Lager entschieden? Hat sich eure Ansicht im Lauf der Zeit geändert? Wenn ihr morgen im Minental aufwachen würdet, wem würdet ihr euch anschließen?

Wir lassen alle Gründe gelten – Vibes, Min-Maxing, persönliche Anekdoten. Am Ende der Debatte müssen nur alle noch aus eigener Kraft vom Schlachtfeld ziehen können. Deal?