Ihr sucht eine extrem schnelle Grafikkarte zum akzeptablen Preis? Es gibt sie noch!

Nvidias neue Geforce RTX 4090 ist beeindruckend schnell, wie auch unser Test des neuen Flaggschiffs deutlich zeigt, keine Frage. Die Karte ist allerdings einerseits derart flott, dass man ihren Kauf ohne 4K-Monitor durchaus hinterfragen kann - und andererseits mit Kosten von über 2.000 Euro extrem teuer. Mehr dazu erfahrt ihr auch im Artikel Grafikkarten-Wahnsinn: Wer gehofft hat, dass wir das Schlimmste hinter uns haben, der wird enttäuscht .

Um sehr hohe 4K-Leistung zu bekommen, braucht man glücklicherweise keine RTX 4090. Außerdem sinken die Preise der alten Grafikkarten stetig, auch durch den Release der RTX-4000-Generation und die bald anstehende Veröffentlichung von AMDs RX-7000-Modellen. Das macht RTX 3000 und vor allem RX 6000 potenziell sehr interessant, wie auch das aktuelle Beispiel der Radeon RX 6900 XT zeigt, um die es in diesem Artikel geht.

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Ein Tiefstpreis, der dringend nötig war

Während die RX 6900 XT zu Zeiten des Mining-Booms und der GPU-Krise weit über 1.000 Euro gekostet hat, ist sie mittlerweile in Regionen von 750 Euro zu haben. Ein aktuell noch laufendes Angebot bei Mindfactory unterbietet diesen Preis mit 699 Euro sogar nochmal, ihr findet die entsprechende Karte von ASRock auf der passenden Mindstars-Seite unter den Highlights.

Zum Vergleich: Nvidias ähnlich schnelle Modelle RTX 3080 und RTX 3090 kosten mindestens 800 Euro beziehungsweise 1.100 Euro. Sie haben zwar beim Spielen mit Raytracing je nach Titel und Einstellung gewisse Vorteile und unterstützen das Upscaling per DLSS, das AMDs Pendant FSR mal mehr, mal weniger stark überlegen ist. Das ändert aber nichts daran, dass die RX 6900 XT sehr viel Leistung zu bieten hat, die meist auch für das Spielen in 4K mit 60 FPS und mehr ausreicht.

Da AMD mit der RX-6000-Generation gleichzeitig eine gute bis sehr gute Energieeffizienz zu bieten hat, was außerdem einen recht leisten Betrieb bei überschaubaren Temperaturen ermöglicht, könnt ihr mit der RX 6900 XT also mittlerweile sehr viel richtig machen. Wirklich lohnend ist sie aus unserer Sicht aber erst ab dem Spielen mit einem WQHD-Monitor mit dreistelliger Bildwiederholrate oder in 4K.

Entscheidend ist dabei zudem, dass eure aktuelle GPU nicht schon (zu) nahe an die Leistung der RX 6900 XT herankommt. Ob dem so ist, könnt ihr unter dem folgenden Link anhand verschiedener Leistungsklassen mit über 60 aktuellen und älteren Grafikkarten überprüfen:

Grafikkarten 2022 im Vergleich: Über 60 GPUs im großen Leistungs-Ranking

Was haltet ihr von AMDs Radeon RX 6900 XT zu einem Preis im Bereich von 699 Euro? Ein sehr gutes Angebot, immer noch deutlich zu teuer oder etwas ganz anderes? Schreibt es gerne in die Kommentare!