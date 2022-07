Gratis bei Epic: Für wen lohnt sich das neue kostenlose Spiel?

Ein weiterer Donnerstag, eine weitere Gratis-Aktion vom Epic Games Store! Dieses Mal ist die Auswahl jedoch mit nur einem kostenlosen Spiel verwindend gering und der Titel ist zugegeben auch nicht für jeden ein Highlight, aber mit ein bisschen Augenzwinkern kann man damit trotzdem Spaß haben!

Aber erstmal das Wichtigste zuerst: Worum geht’s eigentlich bei dem Spiel?

Der Lawn Mowing Simulator ist genau das, wonach es klingt: Eine Simulation zum Rasenmähen. Ihr könnt also mit verschiedenen lizensierten Maschinen die Wiesen und Gärten britischer Bewohner stutzen, solange ihr Spaß habt.

Die Gratis-Aktion geht wie immer sieben Tage lang, also in diesem Fall bis zum 4. August 2022 um 16:59. Wenn ihr das Gras schon riecht und gar nicht mehr warten könnt, den Lawn Mowing Simulator auszuprobieren, dann sichert euch das Spiel doch direkt unter folgendem Link:

Das könnt ihr vom Lawn Mowing Simulator erwarten:

Beschweren sich Hausbesitzer regelmäßig bei euch, ihr sollt gefälligst von ihrem Rasen runter gehen? Dabei wolltet ihr doch nur die Halme zwei Zentimeter kürzer trimmen, damit der Teich besser zur Geltung kommt? Dann ist der Lawn Mowing Simulator genau das Richtige für euch!

In diesem Simulator könnt ihr fremde Grasflächen so viel mähen, wie ihr nur wollt. Egal ob lieber ein Zier-, Spiel- oder Schattenrasen: Mit den verschiedenen Rasenmäher-Maschinen kommt jede Grünfläche unters Messer.

Falls ihr euch bei der Vorstellung ein Kichern einfach nicht verkneifen könnt, aufgepasst: Den Lawn Mowing Simulator solltet ihr nicht unterschätzen, einige Spieler sind beim Thema Rasen mähen höchst emotional. Was wir für absurde, aber auch faszinierende Meinungen unter den Steam-Rezensionen gefunden haben, findet ihr in folgendem Artikel:

Generell kann man aber sagen, dass der Lawn Mowing Simulator absolut kein Grünabfall, sondern eine durchaus gelungene Simulation ist - bei Steam fallen immerhin 76 Prozent der rund 1.200 User-Reviews positiv aus!

Am Hebel sitzen hier nämlich keine Anfänger: Das Lawn-Mowing-Team von Skyhook Games hat schon zahlreiche DLCs und Addons für den Train Simulator entwickelt und dafür überwiegend positives Community-Feedback bekommen.

Für ihren Rasenmäher-Titel versprechen die Macher "akribisch nachempfundenen Mäher" von Marken wie Toro, SCAG oder STIGA - jeder mit "eigenen Herausforderungen, Aufsätze und Verbesserungen", so heißt es.

Für wen eignet sich der Lawn Mowing Simulator?

Natürlich solltet ihr nicht nur ein Faible für Simulatoren, sondern am besten auch für Gärten und Wiesen haben. Vielleicht wird letztere Leidenschaft aber auch erst dank des Lawn Mowing Simulator bei euch geweckt!

Wenn euch solch ungewöhnliche Simulatoren faszinieren, dann schaut doch gerne bei unserer Liste der absurdesten Simulatoren auf Steam vorbei!

Was haltet ihr von dem neuen Gratis-Spiel? Werdet ihr in den etwas spezielleren Simulator reinschnuppern oder kümmert ihr euch lieber erst um eure eigenen wasserbedürftigen Pflanzen und wuchernden Gärten? Lasst es uns sehr gerne in den Kommentaren wissen!