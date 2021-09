Neue Woche, neue Gratisspiele bei Epic: Diesmal dürft ihr euch das Survival-Strategiespiel Sheltered kostenlos schnappen und für immer behalten. Darin baut ihr euch und eurer Familie ein neues Zuhause in der Postapokalypse. Und völlig überraschend packt Epic auch das Soulslike Nioh: Complete Edition obendrauf.

Sheltered und Nioh sind vom 9. bis 16. September 2021 kostenlos im Epic Games Store verfügbar. Wenn ihr euch die Spiele in diesem Zeitraum schnappt, gehören sie dauerhaft euch.

Aber auch geschenkte Spiele kosten Zeit. Deshalb geben wir euch hier alle Infos, die ihr braucht, um eine fundierte Entscheidung zu treffen: Ist Sheltered etwas für euch? Und was ist mit Nioh?

Darum geht's in Sheltered

Alleine in Survivalspielen zu überleben, ist ja wirklich schon schwer genug. Aber was, wenn ihr auch noch eure komplette Familie vor Feinden, Hunger, Durst und Krankheiten beschützen müsst? Sheltered will euch mit eurer selbst erstellten Sippe ein ganz neues Gefühl für den Überlebenskampf nach einer globalen Katastrophe geben.

Ihr baut euren unterirdischen Schutzbunker zu einem Zuhause aus, sucht nach Nahrung und Medikamenten und trefft schwerwiegende Entscheidungen. Die wiederum beeinflussen die Attribute, Stärken und Schwächen eurer Familienmitglieder und können über Leben und Tod entscheiden.

Mithilfe von Crafting stattet ihr eure Familie mit Waffen aus - doch dafür braucht es erstmal Ressourcen, die ihr auf euren gefährlichen Erkundungstouren sammelt. Die bestreitet ihr zu Fuß oder - wenn ihr Glück habt - mit einem Fahrzeug. Solltet ihr in einen Kampf geraten, läuft der rundenbasiert ab. Aber vielleicht sind die Menschen, die ihr trefft, ja auch freundlich gesinnt, dann könnt ihr sie rekrutieren.

Lohnt sich der Download?

Sheltered ist ein beliebter Geheimtipp unter Fans von Survival- und Managementspielen. Auf Steam erreicht das Spiel 81 Prozent positive von insgesamt 4.500 Bewertungen. Wenn ihr übrigens Lust auf noch mehr Steam-Geheimtipps aus dem Genre habt, haben wir ein paar Kleinode für euch ausgesucht:

Kritik muss Sheltered allerdings auch einstecken - einige Spieler finden es zu wenig herausfordernd, wenn man einmal die Mechaniken durchblickt hat. Andere wiederum mögen genau diesen entspannten Ansatz. Wer bereits Spiele wie This War of Mine oder Fallout Shelter mochte, der sollte Sheltered aber zumindest mal eine Chance geben.

Und Nioh?

Das zweite Gratisspiel bei Epic erwischte nicht nur Spieler eiskalt, sondern auch uns! Deshalb gibt's hier nur eine Vorstellung in Kurzform.

Nioh ist ein Action-Rollenspiel, das euch in ein historisches Japan-Setting mit Fantasy-Einflüssen entführt. Das Soulslike für Hartgesottene ist definitiv einen Blick wert, wenn ihr Freunde des Genres seid oder einfach mal eine knüppelharte Herausforderung sucht.

Nach einem schwachen PC-Port zu Release fügten die Entwickler zudem nachträglich die Möglichkeit ein, mit Maus und Tastatur zu spielen. Richtig optimiert ist Nioh auf PC allerdings auf Controller-Steuerung.

Lest unseren Test zu Nioh von 2017, wenn ihr mehr über die Stärken und Schwächen erfahren wollt. Hinter den Nickeligkeiten verbirgt sich nämlich ein richtig gutes Spiel.