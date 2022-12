Gratis bei Epic: Für wen lohnen sich die zwei neuen kostenlosen Spiele?

Nichts hält den Epic Games Store davon ab, im Wochentakt kostenlose Spiele zu liefern – auch nicht die Game Awards! Trotz des Großevents in der Nacht vom 8.-9. Dezember gibt’s nun folgende Spiele gratis:

Wildcat Gun Machine ist ein Bullet-Hell-Dungeon-Crawler, in dem ihr mit Kätzchen, Mech-Robotern und einer ganzen Ladung Schießeisen Monster erlegt.

ist ein Bullet-Hell-Dungeon-Crawler, in dem ihr mit Kätzchen, Mech-Robotern und einer ganzen Ladung Schießeisen Monster erlegt. Saints Row 4: Re-Elected entführt euch in eine abgedrehte Open World, in der die Erde von Saints überrannt wird. Mit völlig verrückten Waffen wehrt ihr euch aber gegen die Invasion.

Das Angebot gilt wie immer genau sieben Tage, also bis zum 15. Dezember um 17 Uhr. Dann kommt die nächste Portion Gratis-Spiele in den Store. Unter folgendem Link könnt ihr euch die Titel direkt schnappen:

Das erwartet euch mit Wildcat Gun Machine

1:29 Wildcat Gun Machine - Trailer zeigt Bullet-Hell-Shooter

Wer schon Mal den Wunsch hatte, an der Seite von zuckersüßen Kätzchen ekelhafte Fleischmonster abzuballern, der wird sich mit Wildcat Gun Maschine wie im Himmel fühlen. Der Twin-Stick-Shooter ist nämlich genau das! Mit verschiedenen Charakterverbesserungen werden die die taktischen Bosskämpfe auch nicht so schnell langweilig.

Für wen lohnt sich Wildcat Gun Machine?

Wer auf actiongeladene Twin-Stick-Shooter und fetzige Comic-Grafik steht, kann dem Spiel auf jeden Fall eine Chance geben. Und alle Katzenfans sollten sich zumindest den Trailer ansehen, da gibt’s auch echte Miezen zum anhimmeln.

Was steckt in Saints Row 4: Re-Elected drin?

10:06 Saints Row 4 - Test-Video zum Open-World-Spaß

Saints Row ist völlig durchgeknallt, da ist auch der vierte Teil keine Ausnahme. Die Open World mit verrückten Ideen, Gadgets und Waffen vollgepackt. Die Re-Elected—Version hat dann auch noch 25 DLC-Packs mit dabei, es erwartet euch also die volle Saints-Row-Dröhnung.

In unserem Test konnte der vierte Teil auch mit 85 Punkten überzeugen. Ihr könnt ihn euch hier durchlesen:

Für wen lohnt sich Saints Row 4 Re-Elected?

Wem GTA selbst mit Mods zu langweilig und unkreativ ist, der sollte sich an Saints Row 4 heranwagen. Die Gegner wurden zwar nicht mit viel Hirn gesegnet, aber das geht in all dem Chaos sowieso unter. Um mal Michas Fazit zu zitieren: “Mit dem vierten Teil etabliert sich Saints Row endgültig als der kleine, geisteskranke Bruder von GTA.” Ob diese Humor zündet, liegt ganz an eurem Geschmack.

Falls euch außerdem die neuesten Spiele auf dem Markt interessieren, dann schaut doch mal bei folgendem Artikel vorbei:

Werdet ihr euch in die abstruse Welt von Saints Row 4 stürzen oder verteilt ihr lieber in Wildcat Gun Maschine massenhaft Patronen? Oder sind beide Titel für euch nicht von Interesse? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!