Neu bei Steam: Das faszinierendste Aufbauspiel des Jahres erscheint diese Woche

Kurz vor Ende des Jahres knallt es noch einmal so richtig auf Steam, denn diese Woche steckt erneut voller spannender neuer Spiele. Zwar fehlen die ganz großen Namen der letzten Woche, doch das heißt auf gar keinen Fall, dass es langweilig wird. Insbesondere Fans von Aufbau- und Strategiespielen bekommen diese Woche nämlich so einiges geboten.

Highlight der Woche: Dwarf Fortress

0:36 Dwarf Fortress: Neuer Trailer bestätigt den nahen Steam-Release

Genre: Aufbau-Strategie | Entwickler: Bay 12 Games | Veröffentlichung: 4. Dezember 2022

Dwarf Fortress ist das Lebenswerk der Brüder Tarn und Zach Adams, die bereits seit über 16 Jahren an dem Mega-Projekt arbeiten - und laut eigenen Angaben noch nicht mal zur Hälfte fertig damit sind.

Lasst euch vom Namen nicht täuschen: Es geht auch um Zwerge und den Bau einer Festung, doch das Aufbauspiel will tatsächlich eine komplette Fantasy-Welt und wirklich alles, was in ihr passiert, realistisch simulieren.

Mit jedem Spielstart wird zunächst eine Spielwelt inklusive tausendjähriger Geschichte sowie hunderten Zivilisationen, Charakteren, Tieren und Monstern generiert - und ihr müsst nun mit einer Gruppe von Zwergen eine Basis bauen, um euch vor allerlei lauernden Gefahren zu schützen.

Dwarf Fortress hat eine riesige Community voller besessener Fans, auch weil geistige Erben wie Rimworld nur einen Bruchteil der Komplexität dieser absurd detailgetreuen Simulation besitzen.

Ein Beispiel: In Kämpfen werden nicht nur die Fertigkeiten eurer Zwerge in die Berechnung einbezogen - bei einem Treffer werden unter anderem auch getroffene Körperteile und die Materialien von Rüstungen und Waffen berücksichtigt.

Zudem ist das Spiel für seine aberwitzigen Geschichten bekannt. So kann es etwa passieren, dass eure Zwergenkriegerin mitten auf dem Schlachtfeld ein Kind zur Welt bringt, dieses aufhebt und mit dem Neugeborenen im Arm angreifenden Goblins die Schädel einschlägt.

Dwarf Fortress besitzt durch seine hohe Komplexität eine extrem steile Lernkurve, die Steam-Version soll den Einstieg aber mit Tutorials deutlich vereinfachen - damit in Zukunft hoffentlich noch mehr Spielerinnen und Spieler dieses wirklich faszinierende Projekt erleben können.

Weitere Releases der Woche

Montag, 5. Dezember

Cafe Owner Simulator: Keine Woche vergeht ohne PlayWay-Simulation. Dieses Mal macht euch der polnische Publisher zum Eigentümer und Manager eines Cafés.

Space Wreck: Ein von Fallout inspiriertes Endzeit-Rollenspiel aus der Iso-Perspektive.

Dienstag, 6. Dezember

Hello Neighbor 2: In diesem durchaus gruseligen Stealth-Spiel müsst ihr als neugieriger Bengel wieder die Geheimnisse eures zwielichtigen Nachbarn ans Tageslicht bringen.

2:39 Hello Neighbor 2 - Stealth Horror-Fortsetzung kommt für Xbox Series X!

Assassin's Creed Valhalla: Der aktuelle AC-Serienteil mit Wikinger-Szenario schafft es nun auch vom Ubisoft-Launcher Connect zu Steam.

Knights of Honor 2: Ein 4X-Globalstrategiespiel im mittelalterlichen Europa mit großen Ähnlichkeiten zum Klassiker Medieval: Total War. Ob der Titel etwas für euch sein könnte, erfahrt ihr in unserem Exklusivtest:

40 24 Knights of Honor 2 Diese Art von Strategie haben wir vermisst - oder?

Mittwoch, 7. Dezember

Paragon: The Overprime: Das gescheiterte Third-Person-MOBA Paragon von Epic Games kommt unter neuem Entwickler zurück, diesmal auf Steam.

Ixion: Noch ein spannendes Aufbauspiel, diesmal im Sci-Fi-Setting - denn in Ixion seid ihr der Chef einer riesigen Raumstation, die sich in ständigem Wachstum befindet.

2:39 Neues Gameplay aus Ixion ist einfach nur Weltraum-Stimmung pur

Hubris: Ein wirklich hübscher Sci-Fi-Shooter für alle Besitzer einer VR-Brille.

Zombie Cure Lab: Noch ein Aufbauspiel, diesmal aus Deutschland. Hier baut ihr ein riesiges Labor, in dem Zombies letztlich wieder zu Menschen gemacht werden sollen - aber bis dahin benötigt es viel Zeit und noch mehr Erforschung neuer Technologien.

Chained Echoes: Ihr liebt alte Super-Nintendo-RPGs wie Lufia, Final Fantasy 6 oder Chrono Trigger? Dann müsst ihr dieses Retro-Rollenspiel, das komplett von nur einem einzigen deutschen Entwickler namens Matthias Linda programmiert wird, unbedingt im Blick behalten.

4:46 Chained Echoes - Das Ein-Mann-Projekt mit der extra Dosis Retrocharme im gamescom-Video

Donnerstag, 8. Dezember

Samurai Maiden: In diesem JRPG wird ein Schulmädchen in die Sengoku-Ära katapultiert und muss es mit Skelett-Samurai und anderen Fieslingen aufnehmen.

Solar Ash: Im neuen Action-Adventure der Hyper Light Drifter-Macher erkundet ihr einen fremden Planeten, auf dem gewaltige Bestien auf euch warten.

Freitag, 9. Dezember

Choo-Choo Charles: In diesem Survival-Horror-Spiel verfolgt euch ein dämonischer Zug namens Charles. Charles hat Spinnenbeine, ihr habt Maschinengewehr und Flammenwerfer. Besonders unsere Géraldine dürfte den Release kaum abwarten können:

52 11 Choo-Choo Charles "Ich wünschte, ich hätte das nie gesehen."

2:00 Choo-Choo Charles ist grusliger als jede Bahnfahrt: Der Horror-Zug fährt noch 2022 ab

STALCRAFT: Hier erwartet euch kein Starcraft-Klon, sondern ein Shooter-MMO in der Tschernobyl-Zone, das von Stalker inspiriert wurde. Trotz gewöhnungsbedürftiger Optik kam die letzte Open Beta im Oktober hervorragend bei den Spielern an. Wartet hier der nächste große Free2Play-Hit?

Auf welches neue Spiel freut ihr euch diese Woche besonders? Schreibt es uns doch in die Kommentare!