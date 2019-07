Sowohl auf Steam als auch im Epic Games Store könnt ihr aktuell fünf Spiele abstauben. Drei davon dürft ihr nur für einige Tage kostenlos spielen, die anderen beiden gehören dauerhaft euch.

Dieses Wochenende kostenlos

Auf Steam könnt ihr dieses Wochenende sowohl Rocket League als auch Rising Storm 2: Vietnam kostenlos spielen. Besitzer einer VR-Brille können außerdem Sparc ausprobieren.

Rocket League

Ihr könnt Rocket League bis Montag, den 15. Juli um 19 Uhr gratis spielen. Das Spiel ist in dieser Zeit außerdem um 50 Prozent reduziert und kostet damit 10 Euro.

Link zum Angebot: Rocket League kostenlos auf Steam

Rocket League ist ein Sport-Rennspiel-Mix von Psyonix, der Autos und Fußball kombiniert. Ihr tretet in verschiedenen Stadien in Solo-, Duo-, 3-gegen-3- und 4-gegen-4-Matches gegeneinander an. Das Grundprinzip -Tore schießen - ist schnell verstanden. Bis ihr allerdings an Wänden fahren, mit Boost kontrolliert durch die Luft fliegen und den Ball präzise aufs gegnerische Tor lenken könnt, braucht ihr einige Stunden Übung.

Rising Storm 2: Vietnam

Rising Storm 2: Vietnam hält einen Tag länger als Rocket League durch: der Shooter bleibt bis Dienstag, den 16. Juli um 19 Uhr kostenlos. Er ist in dieser Zeit um 67 Prozent reduziert, ihr zahlt rund acht Euro für die Vollversion.

Link zum Angebot: Rising Storm 2: Vietnam kostenlos auf Steam

Das Spiel legt Wert auf große Multiplayer-Gefechte, in denen bis zu 64 Spieler gegeneinander antreten. Rising Storm 2: Vietnam verzichtet außerdem auf schnelle Arcade-Action, und setzt stattdessen auf annähernd realistisches und taktisches Gameplay. Vor Kurzem erschien der DLC Green Army Men, der euch als Plastiksoldat an den Strand schickt.

Sparc

Sparc ist genauso wie Rocket League bis Montag, den 15. Juli um 19 Uhr kostenlos auf Steam. In dieser Zeit kostet es 50 Prozent weniger, ihr zahlt 10 Euro.

Link zum Angebot: Sparc kostenlos auf Steam

Sparc bezeichnet sich selbst als vSport: ein Sport für die virtuelle Realität. Es erinnert dabei etwas an ein futuristisches Pong oder auch Air-Hockey. Ihr müsst einen Ball in das gegnerische Tor spielen und gleichzeitig die Tore eures Gegners verhindern.

Dauerhaft geschenkt

Steam hat außerdem ein Spiel für euch, das ihr dauerhaft in eurer Steam-Bibliothek behalten dürft: Age of Wonders 3. Der Epic Games Store schenkt euch derweil das erste Torchlight.

Age of Wonders 3

Das Angebot gilt bis zum 15. Juli um 19 Uhr. Wenn ihr das Fantasy-Strategiespiel bis dahin zu eurer Bibliothek hinzufügt, gehört es euch.

Link zum Angebot: Age of Wonders 3 kostenlos auf Steam

Age of Wonders 3 verbindet Globalstrategie à la Civilization mit Rundenkämpfen in der Art von Heroes of Might and Magic. Der dritte Teil spielt in einem Fantasy-Universum, der Nachfolger Age of Wonders: Planetfall setzt dagegen auf Sci-Fi. Planetfall erscheint am 06. August 2019.

Torchlight

Wie auch auf Steam müsst ihr Torchlight lediglich im Epic Games Store eurer Bibliothek hinzufügen, anschließend gehört es euch. Das Angebot läuft bis zum 18. Juli, danach verschenkt Epic das 2D-Action-Adventure Limbo.

Link zum Angebot: Torchlight kostenlos im Epic Games Store

Torchlight ist ein Action-Rollenspiel in der Art von Diablo und Path of Exile. Es spielt allerdings nicht in einem klassischen Fantasy-Setting, sondern verbindet Fantasy mit Steampunk. Der dritte Serienteil Torchlight Frontiers erscheint noch dieses Jahr, ein konkretes Release-Datum steht aber noch aus.