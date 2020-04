Wie unglaublich gut GTA 5 aussehen kann, wenn man Modding auf die Spitze treibt, zeigt uns der Youtube-Kanal Digital Dreams im Video oberhalb dieser Zeilen. Das Ergebnis ist sprichwörtlich zum Dahinschmelzen - etwas, das unter Umständen auch mit der Grafikkarte passieren könnte.

Das bietet das Video: Diverse Mods rund um Texturen, Raytracing-Shader, Globale Beleuchtung und authentische Fahrzeuge machen aus dem inzwischen siebe Jahre alten Gangster-Abenteuer eine Grafikbombe, die sich in dieser Form nicht vor aktuellen Spielen verstecken muss.

Besonders bei den Reflexionen zeigt sich die ganze Kraft der Mods: Leuchtreklamen und andere Lichtquellen spiegeln sich realistisch in Pfützen und werden vom glänzenden Lack der Autos verzerrt. Die winzigen Wellen in den Wasseransammlungen auf der Straße sorgen für ein noch authentischeres Bild, besonders bei den Nachtszenen.

Hohe Auflösung: Für die beeindruckende visuelle Qualtät des Videos sorgt auch die Tatsache, dass ihr es euch in 1440p und sogar in 4K anschauen könnt. Die Grafikanforderungen des kompletten Modpakets dürften enorm ausfallen: Wer GTA 5 mit diesen Mods in dieser Qualität bei hohen Bildraten wiedergeben will, braucht potente Hardware.

Digital Dreams nutzte für das Video die folgenden Specs, die man sich erstmal leisten können muss:

Grafikkarte: MSi Armor GTX1080TI 11 Gb

Prozessor: Ryzen 7 1800X 4,2 Ghz

Arbeitsspeicher: 32 GB RAM

So installiert ihr die Mods

Digital Dreams hat ein eigenes Video veröffentlicht, das erklärt, wie ihr die insgesamt 13 verwendeten Modifikationen in Grand Theft Auto 5 installiert. Wir betten das Video hier für euch ein:

In der Videobeschreibung finden sich Links zu den Modifikationen sowie zu einem weiteren Video, das speziell die Installation der Raytracing-Mod erklärt.

Welche Anpassungen sich bei Rockstar Actionspiel besonders lohnen, haben wir im großen Modding-Special zu GTA 5 für euch zusammengetragen. Von Cheats und Trainern über Grafik- und Gameplay-Mods bis hin zu kompletten Veränderungen des Spielkonzepts findet ihr dort alles, was das Modder-Herz begehrt.