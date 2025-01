GTA 6: Der Trevor-Darsteller aus Teil 5 hat einen radikalen Wunsch für seinen Charakter zum Spielstart

Drogendealer Trevor Philips ist eine der Hauptfiguren von GTA 5. Gesprochen wird er vom kanadischen Schauspieler Steven Ogg.

GTA 5 Co-Protagonist Trevor Philips hat nicht gerade den gesündesten Lebenswandel. Der ehemalige Militärpilot ist nicht nur alkohol- und drogenabhängig; er hat zudem auch noch Aggressionsprobleme und verdient mit Verbrechen sein Geld. Eigentlich also ein Wunder, dass Trevor die Kampagne von GTA 5 unbeschadet überlebt.

Das sieht wohl auch sein Synchronsprecher Steven Ogg so. Der kanadische Synchronsprecher, der Trevor in GTA 5 seine Stimme leiht, würde sich daher für Grand Theft Auto 6 ein Ende von Trevors Storyline wünschen. Im Gespräch mit dem Entertainment-Portal ScreenRant schlug Ogg daher vor, Trevor im sechsten Teil gleich zu Spielbeginn radikal aus dem Weg zu räumen:

Es wäre lustig, wenn Trevor im GTA 6 auftauchen würde, nur um am Anfang getötet zu werden. Ich denke, das wäre cool, weil es auch eine Anerkennung für die Fans wäre; nach dem Motto: Hey, danke. Wir geben die Fackel weiter, schlagen Trevors Kopf ein und setzen dem Ganzen sozusagen ein Ende, damit eine neue Generation übernehmen kann.

Damit wünscht sich Ogg für seinen Charakter ein ähnliches Ende, wie es Entwickler Rockstar in GTA 5 bereits Johnny Klebitz, dem Protagonisten des GTA 4 DLCs The Lost and the Damned bereitet hat. Denn kurz nach Trevors erstem Auftritt in der Hauptstory schlägt er Klebitz im Meth-Rausch den Schädel ein.

Ob das allerdings zum Charakter der GTA-6-Protagonisten Lucia und Jason passen würde, ist fraglich. Zudem gilt es aktuell als sicher, dass Trevor nicht erneut in GTA 6 auftauchen wird. Oggs Idee dürfte also nichts weiter als Wunschmusik bleiben.

Wann GTA 6 indes erscheint, ist weiter unklar. Zwar betonte Publisher Take-Two in seinen Geschäftsberichten immer wieder, an einem großen Release Ende 2025 festzuhalten, doch mehrere Brancheninsider berichteten zuletzt von verpassten Deadlines und Verzögerungen in der Entwicklung.

Eine Verschiebung auf das Jahr 2026 ist also durchaus wahrscheinlich. Diese ist allerdings bislang nicht offiziell und so meiden viele andere Publisher aktuell weiter mit ihren kommenden Releases das Weihnachtsgeschäft 2025, um gegen GTA 6 nicht an den Ladentheken unterzugehen.