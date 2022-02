GTA 6 bestätigt: Laut Rockstar läuft die Entwicklung

Darauf haben viele Spieler gewartet: Erstmals gab Entwickler Rockstar zu Protokoll, dass die aktive Entwicklung von GTA 6 läuft. Damit ist nun auch offiziell bestätigt, dass die beliebte Serie fortgesetzt wird, wenn auch nach relativ langer Pause.

Auch mit GTA Online geht es weiter. Der Multiplayer-Ableger wird im Zuge des NextGen-Upgrades für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 einige Neuerungen spendiert bekommen. Welche? Das erfahrt ihr hier:

59 3 GTA 5 und Online Alle Infos zum PC- und NextGen-Upgrade

Ankündigung fast als Fußnote

Rockstar ließ die Gangster-Katze ganz lässig am Ende eines langen Blogposts aus dem Sack. Wörtlich heißt es darin:

Angesichts der beispiellosen Langlebigkeit von GTA 5 wissen wir, dass viele von euch uns nach einem neuen Teil der Grand Theft Auto -Serie gefragt haben. Bei jedem neuen Projekt, das wir in Angriff nehmen, ist es immer unser Ziel, deutlich über das hinauszugehen, was wir bisher geliefert haben - und wir freuen uns, bestätigen zu können, dass die aktive Entwicklung für den nächsten Teil der Grand Theft Auto-Serie in vollem Gange ist. Wir freuen uns darauf, mehr zu verraten, sobald wir so weit sind, also bleibt bitte auf dem Rockstar Newswire für offizielle Details dran.

Im Namen unseres gesamten Teams danken wir euch allen für eure Unterstützung und können es kaum erwarten, mit euch in die Zukunft zu gehen!

Wie wir eines der bestgehüteten offenen Geheimnisse der Spieleindustrie schon vor dieser Ankündigung analysiert haben, könnt ihr euch hier ganz entspannt anschauen:

Hohe Erwartungen

Dass es sich bei Rockstars selbst gestecktem Ziel, sich bei jedem Spiel qualitativ zu übertreffen, nicht um bloße Marketing-Sprache handeln dürfte, legt ein Rückblick auf die Produktionshistorie des Entwicklers nahe. Zuletzt bewegte Red Dead Redemption 2 sogar Zeit Online zu ungewohnten Lobeshymnen und der Vergabe des Prädikats opulentes Kunstwerk . Wir vertreten im Test einen ähnlichen Standpunkt.

Mit der offiziellen Bestätigung von Grand Theft Auto 6 dürfte es nur noch eine Frage von Minuten sein, bis das Internet sprichwörtlich in Flammen aufgeht. GTA 6 gehörte auch schon vor der nun erfolgten offiziellen Bestätigung zu den meisterwarteten Spielen überhaupt.

Dazu tragen auch die seit Jahren durch das Netz geisternden Leaks bei, die mehr über den nächsten Eintrag in der Gangster-Reihe zu wissen behaupten. Worum es sich dabei handelt, fasst unsere kompakte Übersicht zusammen. Konsultiert also gerne den Artikel, um zu sehen, worum es in GTA 6 gehen könnte:

154 6 GTA 6 Die wichtigsten Leaks und Gerüchte

Um was sich GTA 6 am Ende wirklich dreht, will Rockstar selbst verraten, wenn sie so weit sind. Wann das eintritt, muss die Zeit zeigen.