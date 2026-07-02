Überarbeitet, unterbezahlt, getäuscht: Entwickler von GTA 6 erheben schwere Vorwürfe gegen Rockstar

Rockstar wird erneut Crunch vorgeworfen.

Erst im Mai 2026 machten Berichte über extreme Arbeitszeiten bei der Entwicklung von GTA 6 die Runde. Über die Job-Webseite Glassdoor klagten Mitarbeitende von Rockstar Games über Crunch und damit verbundene Überstunden bis spät in die Nacht hinein.

Jetzt werden erneut Vorwürfe laut. Die Arbeitsbedingungen bei Rockstar scheinen sich in Anbetracht des baldigen Releases von GTA 6 nicht zu bessern. Gewerkschaftsmitglieder der neu gegründeten Rockstar Game Workers Union wandten sich an die News-Webseite Game Developer und berichten erneut von Crunch und unfairer Gehaltspraktik.

Rockstar-Entwickler klagen über unsichere Gehälter

Insgesamt wurden drei anonyme Mitglieder der RGWU aus Großbritannien von Game Developer befragt. Ihrer Ansicht nach lasse Rockstar seine Mitarbeitenden im Stich. So mangele es an Transparenz bezüglich Gehalts- und Bonuszahlungen. Ein beträchtlicher Teil ihres Lohnes bestünde aus Bonifikationen, die stark schwanken und so kaum Sicherheit böten.