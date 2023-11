Ankündigung von GTA 6 weckt Erinnerungen: Fans blicken 10 Jahre zurück

Michael Townley ist in GTA 5 bereits Vater, manch ein Serienfan ist es heute auch. Doch 2013 sah das Leben für viele, die gespannt auf GTA 6 warten, noch ganz anders aus.

Mit etwas Glück ist es ohne Verschiebung demnächst so weit: 2024 könnte nach neuesten Informationen Grand Theft Auto 6 erscheinen. Ende des kommenden Jahres würden dann rund 11 Jahre zwischen GTA 5 und dem vielleicht am meisten erwarteten Videospiel aller Zeiten liegen, seinem Nachfolger.

In den sozialen Medien erinnern sich derweil Tausende an ihr damaliges Ich, für manch einen ist seitdem gefühlt sein halbes Leben vergangen.

GTA 5 vs Now

Unter dem Hashtag gta 5 vs now posten derzeit Serienfans reihenweise Vergleichsbilder 2013 versus heute . Es folgt eine kleine Auswahl, doch es finden sich von Gegenüberstellungen dieser Art inzwischen Hunderte auf der Plattform X, die einst mal Twitter genannt wurde.

Aber Vorsicht: Nicht alle sind wie die Folgenden ernstgemeint. Wie üblich erlauben sich Etliche auch das ein oder andere Späßchen.

Manch einem scheinen die knapp zehn Jahre besonders lang vorgekommen zu sein:

Geschichten von damals

GTA 5 beschäftigt bis heute Tausende an Spielern und dient so auch als Vehikel in die eigene Vergangenheit. Unter diesem Post schildern viele kurz und knapp ihre Erinnerungen an den Kauf, wie zum Beispiel dieser X-User, der knapp zwei Wochen vor dem Release gerade 18 geworden war.

17:04 Grand Theft Auto - Die Geschichte der GTA-Reihe bis GTA 5

Wer noch weiter zu Erinnerungen ans eigene Leben - oder zumindest in die Serienvergangenheit - abtauchen möchte, der sollte sich das obige Video nicht entgehen lassen. Und direkt darunter findet ihr unter anderem unser großes GameStar-Redaktionsranking mit allen Teilen der GTA-Reihe.

Nun seid ihr dran! Wie alt wart ihr als GTA 5 erschien? Könnt ihr euch noch erinnern, wo, wann und mit zusammen ihr das Spiel gekauft habt? War das ein besonderer Tag, den ihr bis heute in Erinnerung behalten habt? Oder verbindet ihr mit dem Titel und seiner Welt vielleicht ein anderes Ereignis? Schreibt uns eure Geschichten gerne in die Kommentare!