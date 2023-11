GTA 6: Reveal und Trailer stehen wohl unmittelbar bevor, die Quelle dafür könnte kaum glaubwürdiger sein

Das wird aber auch Zeit! Die offizielle Enthüllung und auch der erste Trailer zu GTA 6 sollen laut einem zuverlässigen Branchen-Experten nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Ich weiß, ich weiß. Ihr könnt Spekulationen zu Enthüllung und Release von GTA 6 wahrscheinlich nicht mehr lesen. Doch jetzt gibt es neue Infos, die kaum aus einer glaubwürdigeren Quelle kommen könnten. Denen zufolge steht der Reveal von GTA 6 unmittelbar bevor und ein erster Trailer lässt ebenfalls nicht mehr lange auf sich warten.

Woher diese Info kommt? Der etablierte Branchen-Experte Jason Schreier teilte die Nachricht via Bloomberg mit der Welt. Er hat bereits in der Vergangenheit zahlreiche zutreffende Vorhersagen gemacht und verfügt nachgewiesenermaßen über Insiderquellen. Und seinen aktuellen Bericht unterstreicht sogar der Rockstar-Insider Tez2.

Stehen Reveal und Trailer zu GTA 6 unmittelbar bevor?

Was genau jetzt zu GTA 6 gesagt wird? Die Infos, auf die es ankommt, haben wir für euch wie folgt zusammengefasst:

GTA 6 könnte bereits diese Woche offiziell angekündigt werden.

Ein erster Trailer zu GTA 6 soll dann im Dezember folgen.

Die Enthüllung von Grand Theft Auto 6 würde sich dann natürlich optimal mit dem 25. Jubiläum der legendären Rockstar-Reihe überschneiden. Wahrscheinlich wird GTA 6 mit einem Teaser-Bild auf beispielsweise X (ehemals Twitter) ein erstes Lebenszeichen von sich geben - wie es schon bei Red Dead Redemption 2 der Fall war.

Release: Wann soll GTA 6 erscheinen?

Wann könnte GTA 6 dann in den Läden stehen? Über den Release des nächsten Grand Theft Auto wird schon lange spekuliert, offizielle Infos gibt es dazu noch nicht. Mittlerweile hat sich der Konsens etabliert, dass Rockstar auf einen Release von GTA 6 im Jahr 2024 abzielt, eine Verschiebung auf 2025 aber wahrscheinlich ist.

Diese Spekulation deckt sich übrigens mit offiziellen Prognosen des GTA-Publishers Take-Two, unterschiedliche Insider sind davon ebenfalls überzeugt. Mehr dürften wir aber endlich erfahren, sobald sich Rockstar mal in die Karten schauen lässt.

Was ihr sonst noch zu GTA 6 wissen solltet

Einem großen Gameplay-Leak zu GTA 6 zufolge kehrt die Reihe übrigens nach Vice City zurück, diesmal erkunden wir die fiktive Stadt allerdings in der Gegenwart. Dabei soll es zwei spielbare Hauptfiguren - Jason und Lucia - geben. Mehr dazu, was mittlerweile zu GTA 6 durchgesickert ist, könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen:

Was haltet ihr von den Spekulationen zu Reveal und Release von GTA 6? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an den nächsten großen Teil der Grand-Theft-Auto-Reihe? Und wann hofft ihr, dass GTA 6 spätestens das Licht der Welt erblickt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!