GTA 6: Fans können kaum fassen, wie gut das Bier im neuen Trailer aussieht

Das Bier in GTA 6 hat es den Fans echt angetan.

Als vor einigen Tagen der neue Trailer zu GTA 6 erschien, knallten bei den Fans erst mal die Sektkorken vor Freude. Mittlerweile hat sich die Aufmerksamkeit vieler Spieler aber auf ein anderes alkoholisches Getränk gerichtet: Bier.

Präziser gesagt, können viele Fans kaum glauben, wie gut und detailliert das hopfenhaltige Getränk im Trailer aussieht und nehmen die knapp drei Minuten genau unter die Lupe. Wenn ihr wollt, könnt ihr das jetzt auch noch einmal tun:

2:47 GTA 6 zeigt in neuem Trailer endlich mehr von Vice City

Rockstar liefert auch beim Bier ab

Der neue Trailer steckt voller kleiner Details und gerade das Verhalten von Flüssigkeiten und wie sie realistisch mit der Umgebung interagieren, hat es den Fans besonders angetan. Besonders fällt das eben beim Bier.

Im sonnigen Vice City ist nun mal heiß und das Nachleben floriert, kein Wunder also, dass auch im Trailer Bier in Flaschen, Dosen und Gläsern stark vertreten ist. Fans sind fasziniert davon, wie sich beispielsweise in diesem Clip das Getränk in der Flasche bewegt:

In derselben Szene steckt jedoch noch mehr, wie ein Nutzer auf Bluesky verdeutlicht. Selbst die Alufolie an den Flaschen »verschiebt die Grenze in Sachen Fotorealismus«, so der Spieler.

Im nächsten Clip feiert ein Nutzer die kleinen Kohlensäurebläschen, die in der rechten Flasche aufsteigen, so wie es auch in der Realität der Fall wäre. Mal ganz zu schweigen von der tollen Schaumbildung in der linken Flasche.

Ein weiteres Bierdetail seht ihr im folgenden Screenshot. Achtet darauf, wie die Flasche samt Inhalt die Lichtbrechung des Leuchtstreifens am Controller auf dem Tisch verändern.

Selbst die Verschwendung von Bier und die Verunreinigung eines Pools wird von den Fans gefeiert. In diesem Reddit-Beitrag weist ein Nutzer darauf hin, dass die Bierreste aus der Dose detailgetreu ins Schwimmbecken fließen.

Wie ein Nutzer auf Reddit erklärt, gibt es wie auch schon in vorherigen Spielen ein paar neue erfundene Biermarken, die nicht ganz so ernst zu nehmen sind. Das wären das Lavazza, das Spanisch für Spülwasser ist. Oder Pindayho, eine Abwandlung für Pendejo und umgangssprachlich für Idiot steht. Natürlich geht nichts über das so gar nicht nach deutschem Reinheitsgebot klingende Pißwasser. In diesem Sinne: Prost!