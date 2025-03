»Wohl zu sehr ins Schwarze getroffen« - Fan baut die Open World von GTA 6 nach, Publisher schießt sie gnadenlos ab

Die Mod Project Vice sollte es Fans ermöglichen, die Welt von GTA 6 bereits vor der Veröffentlichung des Spiels zu erleben.

Der englischsprachige Content Creator Dark Space arbeitete einige Monate an einer GTA-5-Mod, in der die gesamte Karte von GTA 6 nachgebaut werden sollte. Am 20. März veröffentlichte er dazu ein Video, das inzwischen jedoch wieder offline genommen wurde. Grund dafür ist eine Urheberrechtsbeschwerde von Rockstars Mutterkonzern Take-Two.

Ich habe mit dieser Möglichkeit gerechnet

Darauf basierte die Mod: Als Grundlage der Mod diente vor allem der offizielle Trailer von 2023, aber auch einige Leaks. Die Lücken wurden dann von Dark Space und einigen Mitgliedern in einer Reddit-Community spekuliert.

Die Urheberrechtsbeschwerde galt zwar nur dem Video, dennoch entschloss sich Dark Space proaktiv dazu, auch gleich alle Download-Links zu entfernen und das Projekt vollständig einzustampfen.

In einem Gespräch mit IGN verriet er, dass er bereits mit Gegenmaßnahmen von Take-Two und Rockstar gerechnet habe:

In Hinblick auf die Maßnahmen gegen andere Mods habe ich damit gerechnet. Ich habe das Projekt in dem Wissen gestartet, dass es diese Möglichkeit gibt und der Fakt, dass es passiert ist, überrascht mich nicht.

1:30 Das ist GTA 6! Der erste Trailer zeigt Vice City in neuer Pracht und den Release

Autoplay

Dark Space zeigt (etwas) Verständnis: In einem YouTube-Video erklärt Dark Space die Situation aus seiner Sicht. Dort spekuliert er scherzhaft: Ich habe wohl zu sehr ins Schwarze getroffen . Er zeigt jedoch auch Verständnis für Take-Two. Schließlich wurde viele Jahre an GTA 6 gearbeitet und er könnte mit seiner Mod die eine oder andere Überraschung verderben oder die Atmosphäre vorwegnehmen.

Aber: Was ihn jedoch stört, ist die Vorgehensweise, da er YouTube beruflich betreibt und er durch den Copyright Strike langfristig Probleme beim Veröffentlichen von Videos erhalten kann. Es wäre ihm lieber gewesen, dass Take-Two ihn zuvor kontaktiert, um den Verstoß zu umgehen.

Die Entwicklung an der Mod wurde nun vollständig eingestampft, auch wenn Take-Two bisher nur gegen das YouTube-Video vorgegangen ist. Dark Space interpretiert daraus nämlich, dass der Publisher die Mod eliminieren möchte, weswegen er keinen Grund sieht, länger Zeit dafür zu investieren.

Take-Two und Rockstar sind bekannt dafür, ambitionierte Mods einstampfen zu lassen. Doch vor wenigen Wochen zeigte sich ein anderes Bild - zumindest ein wenig.

Mit der Veröffentlichung der Enhanced Edition verloren zahlreiche Assets für die hauseigene Mod FiveM ihre Kompatibilität. Deswegen wurde angekündigt, ein Tool bereitzustellen, um die Transformation auf die neue Version für Modderinnen und Modder zu erleichtern. Weitere Informationen dazu findet ihr in der Box oben.