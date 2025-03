GTA 6: »Sie werden bankrott gehen« - Analyst sagt beispiellosen Schaden durch mögliche Verschiebung voraus

GTA 6 beeinflusst nicht nur Rockstar und Publisher Take Two - auch andere Studios könnten im Strudel einer möglichen Release-Verschiebung untergehen.

Der Release von Grand Theft Auto 6 (GTA 6) ist zweifellos eines der am meisten erwarteten Ereignisse in der Videospielbranche. Ursprünglich für den Herbst 2025 geplant, könnte eine Verzögerung des Titels jedoch weitreichende Konsequenzen für die gesamte Industrie haben.

Analysten warnen, dass Unternehmen, die ihre Veröffentlichungsstrategien auf den geplanten Release von GTA 6 abgestimmt haben, von einer Verschiebung auch finanzielle Nachteile haben könnten - bis hin zum Ruin.

Ein Balanceakt für Entwickler und Publisher

Viele Spielestudios planen ihre eigenen Veröffentlichungen sorgfältig um den Start von Blockbustern wie GTA 6 herum, um direkte Konkurrenz zu vermeiden. Denn Spiele wie Call of Duty oder eben Grand Theft Auto sind in einer Popularitätsklasse für sich; wenn ein anderer Titel rund um den Release eines solchen Schwergewichts erscheint, geht er im Online-Diskurs der Erfahrung nach meistens komplett unter.

Eine unerwartete Verzögerung von GTA 6 könnte die Pläne betroffener Entwickler durchkreuzen und zu finanziellen Engpässen führen, meint Ben Porter, Analyst bei der Beraterfirma Newzoo.

»Jeder, mit dem wir sprechen, versucht, dem großen Eisberg, der GTA 6 ist, aus dem Weg zu gehen.« (Ben Porter von Newzoo)

Porter betont die Fragilität der aktuellen Marktlage und warnt, dass einige Unternehmen eine mehrmonatige Verschiebung nicht überstehen könnten. »Wenn Sie eine Spielefirma sind, die den Atem anhält bis zur Veröffentlichung von GTA 6, und es sich dann um drei, vier, fünf, sechs Monate verzögert, was machen Sie dann?«

Er fügt hinzu: »Entweder muss man in der Lage sein, in dieses große schwarze Loch zu starten, das jetzt offen gelassen wurde, oder weitere sechs Monate verlängern – ich bin mir sicher, dass einige Unternehmen dadurch in den Ruin getrieben werden.«

Für Publisher Take Two Interactive sind die finanziellen Aussichten deutlich rosiger: GTA 6 könnte 100 Euro kosten.

Potenzielle Chancen trotz Unsicherheiten

Trotz der Risiken sehen einige Experten aber auch Chancen in einer möglichen Verzögerung. Greg Rice, leitender Kurator von Day of the Devs, glaubt etwa, dass die Veröffentlichung von GTA 6 einen erheblichen wirtschaftlichen Aufschwung für die Branche bedeuten wird.

Er argumentiert, dass die Begeisterung um den Titel Spieler zurück in das Gaming-Ökosystem bringen und kleineren Spielen ebenfalls zugutekommen könnte. Rice sagt aber auch: »Ich höre von vielen Entwicklern, die besorgt darüber sind, dass [GTA 6, Anm. d. Red.] den ganzen Platz wegnimmt: ›Ich möchte nicht während der GTA-Woche oder sogar während des Monats auf den Markt kommen, denn das ist alles, was die Leute spielen werden.‹«

»Aber ich glaube, die Branche ist reif genug, dass es dafür und auch für andere Dinge Platz gibt. Es wird eine Kombination aus ›es wird Spiele geben, die zur GTA-Zeit erfolgreich sein werden, weil sie völlig anders sind‹, aber es wird auch viel mehr Leute zurück in das Ökosystem bringen.«

Spekulationen über den Veröffentlichungstermin

Die Unsicherheiten rund um den Release von GTA 6 werden durch Berichte des Bloomberg-Journalisten Jason Schreier verstärkt. Er sagt voraus, dass interne Verzögerungen bei Rockstar Games den ursprünglich für Herbst 2025 geplanten Starttermin auf 2026 verschieben werden.

Selbst der Take-Two-Chef Strauss Zelnick will eine Verschiebung zum jetzigen Zeitpunkt nicht kategorisch ausschließen. Fast sicher ist dagegen: Der PC-Release von GTA 6 wird wohl erst mehrere Monate oder gar ein ganzes Jahr nach den Konsolenversionen für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erfolgen.