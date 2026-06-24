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GTA 6: Jetzt steht der Preis fest und die 120-Euro-Befürchtungen waren unbegründet

Rockstar lässt kurz vor dem Start der Vorbestellungen die lang diskutierte Kosten-Katze aus dem Sack.

Profilbild von Philipp Elsner

Philipp Elsner
24.06.2026 | 12:49 Uhr

Was wird GTA 6 kosten? Diese Frage bereitete Fans schlaflose Nächste. Jetzt steht die Antwort fest. Was wird GTA 6 kosten? Diese Frage bereitete Fans schlaflose Nächste. Jetzt steht die Antwort fest.

Reden wir nicht lange um den heißen Brei: Grand Theft Auto 6 kostet 80 Euro. Genauer gesagt 79,99 Euro. Für die Ultimate Edition fallen 99,99 Euro an. Das kündigt Take 2, der Mutterkonzern von Entwickler Rockstar, auf seiner offiziellen Homepage an.

Die lang und breit geführte Preisdebatte um das mit Sicherheit meisterwartete Spiel 2026 hat damit ein Ende. Befürchtungen, GTA 6 werde die Preisgestaltung der gesamten Branche auf ein neues Nivaeu von 100 oder gar 120 Euro heben, sind damit vom Tisch.

Mit 80 Euro befindet sich GTA 6 zwar durchaus im gehobenen, aber nicht abgehobenen Bereich. Viele andere AAA-Titel wie zuletzt Borderlands 4, Doom: The Dark Ages oder The Outer Worlds 2 riefen bereits den gleichen Preis ab.

Video starten 13:33 Release sicher? PC-Version? Wann Gameplay? Alle Infos zu GTA 6!

Plattformen, Preload und Editionen enthüllt

GTA 6 erscheint wie bereits bekannt für PlayStation 5 und Xbox Series-Konsolen am 19. November 2026. Vorbesteller können sich aber per Preload bereits einige Zeit vorher für den Launch bereit machen. Die physische Box-Version enthält jedoch keine Disc, sondern nur einen Download-Code.

Neben den der Standard-Edition gibt es noch eine Ultimate Edition von GTA 6. In der stecken jede Menge zusätzliche Inhalte und Boni. Rockstar bestätigt, dass ein Upgrade auf die Ultimate-Version von GTA 6 auch jederzeit nach Release möglich sein wird.

Hier alle Bilder zur UItimate Edition:

GTA 6 Ultimate Edition
GTA 6 Ultimate Edition
GTA 6 Ultimate Edition
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GTA 6 - Alle Inhalte der Ultimate Edition ansehen

Sowohl bei der normalen als auch bei der Ultimate Edition ist das Vintage Vice City Pack in allen Vorbestellungen und Käufen vor dem 20. November 2026 enthalten. Darin sind weitere kosmetische Items enthalten, die an die 80er-Ära von GTA Vice City angelehnt sind.

Grand Theft Auto VI
Vorbestellung ab 25. Juni 2026
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Schon bald für Playstation 5 und Xbox Series X|S

Und der PC? Zu einer Version für Steam & Co. gibt es nach wie vor keinerlei offizielle Infos. Wir gehen davon aus, dass eine Portierung zu einem späteren Zeitpunkt folgen wird.

Wir haben übrigens bereits das offizielle Cover-Artwork auf der Packung von GTA 6 analysiert! Das und mehr lest ihr hier:

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Das Ende der Preisangst

Durch die immense Erwartungshaltung, extrem hohe Entwicklungskosten und die allgemeine Sonderstellung von GTA als globales Kulturphänomen, hatten im Vorfeld wilde Preisspekulationen die Runde gemacht.

So gab es Befürchtungen, Rockstar werde mit GTA 6 eine Ära von deutlich teureren Videospielen einzuläuten versuchen. Mit der deutlich konservativeren Preistaktik, nimmt GTA 6 diesen Gerüchten nicht nur den Wind aus den Segeln, sondern auch vielen Fans die Sorgen.

Ein clever kalkulierter Nebeneffekt: das Wohlwollen der Community ist Rockstar damit eigentlich schon so gut wie sicher. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein neuer Trailer, der hoffentlich auch endlich richtiges Gameplay zeigen wird.

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Release: 2027 (PC), 19.11.2026 (PS5, Xbox Series X/S)

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