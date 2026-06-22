Zwischen 90 und 200 Euro für GTA 6? Kurz vor Preorder-Start entflammt ein Leak erneut die Preisdebatte

Egal wie viel GTA 6 kosten wird, raubt ja keine Bank aus!

Vor wenigen Tagen gab Rockstar bekannt: Ab dem 25. Juni 2026 dürfen Fans GTA 6 vorbestellen. Was noch nicht verraten wurde, ist der Preis des wohl am meisten erwarteten Spiels der letzten Jahre. Ein portugiesischer Online-Shop soll den aber jetzt geleakt haben, doch es gibt Experten, die widersprechen.

90 Euro für die Standard Edition von GTA 6?

Auf der Website FNAC wurden für kurze Zeit fünf unterschiedliche Editionen eines Spiels gelistet, die mit den Bezeichnungen RS1 bis RS5 versehen waren. Die Einträge wurden mittlerweile entfernt, es gibt jedoch Screenshots und einen Reddit-Thread zu dem Leak.

Neben dem Kürzel RS, also eventuell Rockstar, spricht auch das angegebene Datum, der 19. November 2026, dafür, dass es sich um GTA 6 handeln könnte.

Demnach würde die Standard Edition 90 Euro kosten, die Premium und Ultimate Edition 100 Euro, 110 Euro oder 120 Euro und eine mögliche Collectors Edition 200 Euro.

Übrigens: Von euch würde etwa ein Drittel die 90 Euro bezahlen. Das habt ihr uns in einer Umfrage zu dem Thema verraten.

Insider widerspricht

Der bekannte Insider billbil-kun erklärt den Leak in einem X-Beitrag für falsch. Seiner Meinung nach handelt es sich lediglich um Platzhalter für die GTA-Editionen.

Er begründet diese Aussage mit den verwendeten Artikelnummern. Die EAN-Codes, ein europäisches System mit Artikelnummern zur internationalen und eindeutigen Identifizierung von Produkten, passen nicht zu den sonst von Publisher Take-Two genutzten Präfixen.

0:33 GTA 6: Ja, Rockstar hat tatsächlich einen eigenen Trailer fürs Spielecover produziert

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Debatte zu Preisen geht weiter

Schon im Januar 2025 prognostizierten Experten einen Preis von bis zu 100 US-Dollar für GTA 6. Die Diskussion um die Bepreisung von Rockstars neuem Open-World-Spiel hält seit spätestens diesem Zeitpunkt an.

Auf den Leak reagieren viele Spieler wie Reddit-Nutzer GameZard, der 90 Euro für »viel zu teuer« hält. FerroLux_ ist ebenfalls der Meinung und schreibt: »90 Euro sind verrückt. Ich wollte vorbestellen, aber das mache ich nicht.«

Einige, wie Banned4UsingSlurs3, argumentieren jedoch »für« den Preis. Der Reddit-Nutzer führt an, wie viele »Hunderte Stunden Spielzeit« man für das Geld bekommt.

Ob der Leak korrekt war, wie viel GTA 6 tatsächlich kosten wird und welche Editionen es gibt, erfahren wir in wenigen Tagen am 26. Juni. Spannend wird zu sehen, ob ein Preis von 90 Euro Auswirkungen auf die Vorbestellungen haben wird.

Übrigens wäre GTA 6 nicht das erste Spiel mit diesem Preisschild. Nintendo verkauft die physische Edition von Mario Kart World für die Switch 2 für 90 Euro.