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GTA 6: Die Preload-Termine stehen jetzt fest - zu diesem Datum könnt ihr den Download starten

Kurz vor dem Start der Vorbestellungsphase hat Entwickler Rockstar Games erste Infos zum Launch von GTA 6 bekanntgegeben. Wir verraten euch, wann ihr mit dem Download loslegen dürft.

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Jesko Buchs
24.06.2026 | 13:15 Uhr

Am 25.06.2026 startet nicht nur der große Steam Summer Sale, sondern auch der Vorverkauf von GTA 6. Kurz vor dem Start der Preorder-Phase hat Entwickler Rockstar Games jetzt nicht nur erste Informationen zu den verschiedenen Editionen, Preisen und Vorbesteller-Boni veröffentlicht, sondern auch konkret verraten, ab wann ihr Grand Theft Auto 6 herunterladen könnt.

Der nächste Teil von Rockstars Gangster-Reihe erscheint zwar offiziell erst am 19. November 2026 und wird auch erst dann spielbar sein - ein genaues Lauch-Timing steht hier noch aus. Wie Rockstar nun angekündigt hat, dürft ihr das Spiel aber bereits eine Woche vorher, ab dem 12. November, auf die Festplatten eurer PlayStation 5 und Xbox-Series-Konsolen herunterladen.

Video starten 0:33 GTA 6: Ja, Rockstar hat tatsächlich einen eigenen Trailer fürs Spielecover produziert

Preload-Start am 12. November

Dadurch will Rockstar gewährleisten, dass zum Launch am 19. November wirklich alle pünktlich in ihr Abenteuer in Vice City starten können; auch die mit einer langsamen Internetverbindung. Offiziell hat das Entwicklerstudio noch keine Downloadgröße für GTA 6 bekannt gegeben.

Aufgrund der weitläufigen Open World und hohen grafischen Qualität wird das Spiel wohl aber aller Voraussicht nach mächtig Platz auf euren Festplatten verbrauchen. Schätzungen reichen aktuell von 150 bis 300 Gigabyte Speicherbedarf. Spieler mit Kupferleitung dürfen die Konsole also sehr wahrscheinlich mehrere Nächte laufen lassen.

Was ist noch zum Preload bekannt? Der Preload-Start am 12. November gilt sowohl für die Käufer einer digitalen Version als auch für Besitzer einer physischen Spielebox aus dem Einzelhandel. Diese soll laut Rockstar einen Download-Code enthalten, mit dem ihr ebenfalls am 12. November den Vorab-Download von GTA 6 beginnen könnt.

Ein genaues Timing für den Start der Preloads steht indes noch aus. Es wird wahrscheinlich erst näher zum Launch-Termin bekannt gegeben und dürfte sich außerdem mit dem genauen Start-Zeitpunkt des Spiels am 19. November decken.

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Zusammen mit diesen ersten Informationen hat Rockstar außerdem eine erste Übersicht über die verschiedenen Editionen von GTA 6 veröffentlicht und damit auch endlich enthüllt, was das Gangsterspiel der nächsten Generation denn nun kostet. Die Antwort: moderate 80 Euro in der Basisversion - die Befürchtungen über einen Preis von mehr als 100 Euro waren also unbegründet.

Alle Details zum Preis sowie dem Inhalt und den Vorbestellerboni der verschiedenen Editionen von GTA 6 findet ihr in der obigen Linkbox.

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